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Герой России рассказал, для чего СССР создал атомную бомбу - РИА Новости, 29.08.2024
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03:36 29.08.2024 (обновлено: 07:47 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/sssr-1969101360.html
Герой России рассказал, для чего СССР создал атомную бомбу
Герой России рассказал, для чего СССР создал атомную бомбу - РИА Новости, 29.08.2024
Герой России рассказал, для чего СССР создал атомную бомбу
СССР, в отличие от США, рассматривал атомную бомбу только как средство сохранения мира, как фактор стабилизации и сдерживания потенциальной агрессии Запада,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:36
2024-08-29T07:47
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россия
валентин костюков
лаврентий берия
общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. СССР, в отличие от США, рассматривал атомную бомбу только как средство сохранения мира, как фактор стабилизации и сдерживания потенциальной агрессии Запада, заявил директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области), Герой России Валентин Костюков в статье для российского журнала "Национальная оборона". В четверг исполняется 75 лет со дня испытания первого советского ядерного заряда для атомной бомбы РДС-1. По мнению специалистов, то событие стало одним из главных в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы. Разработка ядерного заряда шла в "Конструкторском бюро-11" - сейчас это саровский ядерный центр. Костюков напомнил, что в 1945 году первая атомная бомба появилась у США, а в 1952 году была испытана первая английская атомная бомба. "При этом только советское ядерное оружие работало на мир", - подчеркнул Костюков. Он напомнил, что в начале 1950-х годов в "штабе" советской атомной отрасли, Первом главном управлении при Совете министров СССР, был подготовлен проект сборника "История овладения атомной энергией в СССР", где были и такие слова: "Атомная бомба в руках советского народа – это гарантия мира. Премьер-министр Индии Неру правильно оценил значение советской атомной бомбы, заявив: "Значение атомного открытия может способствовать предотвращению войны". "Так смотрел на русскую Бомбу прогрессивный мировой политик, так смотрело на "проблему Бомбы" и советское руководство", - отметил Костюков. Он привел и свидетельство Василия Махнева - бывшего секретаря высшего государственного органа по управлению советским атомным проектом, Специального комитета при Совмине СССР. По словам Махнева, глава Спецкомитета Лаврентий Берия "не раз говорил, что атомную бомбу надо "иметь", "но это не значит, что мы будем применять ее", и ссылался на такое же мнение Сталина", отметил Костюков. "Для СССР Бомба была лишь частью атомной проблемы. Оружейная сторона атомных работ оказывалась главной постольку, поскольку эту сторону сделал главной и угрожающей безопасности Советского Союза сам Запад во главе с Соединенными Штатами Америки. В том же сборнике говорилось: "В США атомная проблема – большой и выгодный бизнес. Атомная проблема в Советском Союзе – не бизнес и не пугало, а одна из величайших проблем современности … Не будь угрозы атомного нападения … все силы ученых и техников были бы направлены на использование атомной энергии для развития мирных отраслей народного хозяйства". И это была не декларация – первая в мире промышленная атомная электрическая станция была пущена в СССР", - написал директор РФЯЦ-ВНИИЭФ. По словам Костюкова, в США атомная бомба "официально рассматривалась как средство диктата, как оружие для ядерного удара по СССР". "В Советском Союзе рассматривали ядерное оружие как фактор стабилизации и сдерживания потенциальной агрессии Запада", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240513/svr-1945484993.html
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ссср, сша, россия, валентин костюков, лаврентий берия, общество
СССР, США, Россия, Валентин Костюков, Лаврентий Берия, Общество
Герой России рассказал, для чего СССР создал атомную бомбу

Герой России Костюков: СССР рассматривал атомную бомбу как средство защиты мира

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПервая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. СССР, в отличие от США, рассматривал атомную бомбу только как средство сохранения мира, как фактор стабилизации и сдерживания потенциальной агрессии Запада, заявил директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области), Герой России Валентин Костюков в статье для российского журнала "Национальная оборона".
В четверг исполняется 75 лет со дня испытания первого советского ядерного заряда для атомной бомбы РДС-1. По мнению специалистов, то событие стало одним из главных в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы. Разработка ядерного заряда шла в "Конструкторском бюро-11" - сейчас это саровский ядерный центр.
Взрыв атомной бомбы на испытательном полигоне в Неваде. 18 апреля 1953 года - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
В СССР заранее знали о ядерных испытаниях США, следует из документа СВР
13 мая, 03:28
Костюков напомнил, что в 1945 году первая атомная бомба появилась у США, а в 1952 году была испытана первая английская атомная бомба.
"При этом только советское ядерное оружие работало на мир", - подчеркнул Костюков.
Он напомнил, что в начале 1950-х годов в "штабе" советской атомной отрасли, Первом главном управлении при Совете министров СССР, был подготовлен проект сборника "История овладения атомной энергией в СССР", где были и такие слова: "Атомная бомба в руках советского народа – это гарантия мира. Премьер-министр Индии Неру правильно оценил значение советской атомной бомбы, заявив: "Значение атомного открытия может способствовать предотвращению войны".
"Так смотрел на русскую Бомбу прогрессивный мировой политик, так смотрело на "проблему Бомбы" и советское руководство", - отметил Костюков. Он привел и свидетельство Василия Махнева - бывшего секретаря высшего государственного органа по управлению советским атомным проектом, Специального комитета при Совмине СССР. По словам Махнева, глава Спецкомитета Лаврентий Берия "не раз говорил, что атомную бомбу надо "иметь", "но это не значит, что мы будем применять ее", и ссылался на такое же мнение Сталина", отметил Костюков.
Ядерный гриб наземного взрыва РДС-1. 29 августа 1949 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В "Росатоме" рассказали об испытаниях первого советского ядерного заряда
03:05
"Для СССР Бомба была лишь частью атомной проблемы. Оружейная сторона атомных работ оказывалась главной постольку, поскольку эту сторону сделал главной и угрожающей безопасности Советского Союза сам Запад во главе с Соединенными Штатами Америки. В том же сборнике говорилось: "В США атомная проблема – большой и выгодный бизнес. Атомная проблема в Советском Союзе – не бизнес и не пугало, а одна из величайших проблем современности … Не будь угрозы атомного нападения … все силы ученых и техников были бы направлены на использование атомной энергии для развития мирных отраслей народного хозяйства". И это была не декларация – первая в мире промышленная атомная электрическая станция была пущена в СССР", - написал директор РФЯЦ-ВНИИЭФ.
По словам Костюкова, в США атомная бомба "официально рассматривалась как средство диктата, как оружие для ядерного удара по СССР". "В Советском Союзе рассматривали ядерное оружие как фактор стабилизации и сдерживания потенциальной агрессии Запада", - подчеркнул он.
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Испытание первой атомной бомбы в СССР
03:01
 
СССРСШАРоссияВалентин КостюковЛаврентий БерияОбщество
 
 
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