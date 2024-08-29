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Герой России рассказал о деталях первого советского ядерного заряда - РИА Новости, 29.08.2024
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03:22 29.08.2024 (обновлено: 07:48 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/sssr-1969100497.html
Герой России рассказал о деталях первого советского ядерного заряда
Герой России рассказал о деталях первого советского ядерного заряда - РИА Новости, 29.08.2024
Герой России рассказал о деталях первого советского ядерного заряда
Плутониевые детали первого советского ядерного заряда были изготовлены 5 августа 1949 года, за три с небольшим недели до его испытания, рассказал директор... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:22
2024-08-29T07:48
россия
саров
нижегородская область
валентин костюков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
производственное объединение "маяк"
общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Плутониевые детали первого советского ядерного заряда были изготовлены 5 августа 1949 года, за три с небольшим недели до его испытания, рассказал директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области), Герой России Валентин Костюков в статье для российского журнала "Национальная оборона". В четверг исполняется 75 лет со дня испытания первого советского ядерного заряда для атомной бомбы РДС-1. По мнению специалистов, то событие стало одним из главных в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы. Разработка ядерного заряда шла в "Конструкторском бюро-11" - сейчас это саровский ядерный центр. "Постановлением Совета Министров СССР №1286-525сс от 21 июня 1946 года первоначальный срок представления на государственные испытания РДС-1 был установлен до 1 января 1948 года. Однако жизнь внесла свои коррективы – задача оказалась сложнее, чем предполагалось, особенно – в части наработки необходимого количества плутония", - написал Костюков. "Только 5 августа 1949 года в опытно-промышленном производстве завода "В" комбината №817 были изготовлены детали ядерного заряда РДС-1 из плутония. Предъявительскую записку на сдачу деталей приемке подписал директор комбината Борис Глебович Музруков – будущий начальник КБ-11 и директор ВНИИЭФ, дважды Герой Социалистического Труда", - добавил Костюков. Комбинат №817 - это первое промышленное предприятие отечественной атомной отрасли, созданное в рамках советского атомного проекта на Южном Урале для производства оружейного плутония. В состав предприятия вошли первый промышленный уран-графитовый реактор-наработчик плутония (он получил индекс "А"), радиохимический завод "Б" для выделения плутония из облученного в реакторе урана и металлургический завод "В" для получения изделий из металлического плутония. Сейчас это "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область) "Росатома" – ведущее промышленное ядерно-оружейное предприятие России. "Плутониевое ядро было доставлено в КБ-11, где специалисты КБ-11 во главе с будущим академиком Георгием Николаевичем Флёровым – с осени 1949 года Героем Социалистического Труда, провели окончательную оценку годности деталей для использования в РДС-1. После этого можно было отправлять заряд и его плутониевую "сердцевину" на полигон для подготовки натурного опыта", - отметил Костюков. Испытание успешно прошло 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в "Росатом") был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания.
https://ria.ru/20240411/klaus_fuks-1939241898.html
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россия, саров, нижегородская область, валентин костюков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", производственное объединение "маяк", общество
Россия, Саров, Нижегородская область, Валентин Костюков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Производственное объединение "Маяк", Общество
Герой России рассказал о деталях первого советского ядерного заряда

Герой России: детали первого ядерного заряда СССР изготовили 5 августа 1949 года

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПервая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Плутониевые детали первого советского ядерного заряда были изготовлены 5 августа 1949 года, за три с небольшим недели до его испытания, рассказал директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области), Герой России Валентин Костюков в статье для российского журнала "Национальная оборона".
В четверг исполняется 75 лет со дня испытания первого советского ядерного заряда для атомной бомбы РДС-1. По мнению специалистов, то событие стало одним из главных в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы. Разработка ядерного заряда шла в "Конструкторском бюро-11" - сейчас это саровский ядерный центр.
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"Постановлением Совета Министров СССР №1286-525сс от 21 июня 1946 года первоначальный срок представления на государственные испытания РДС-1 был установлен до 1 января 1948 года. Однако жизнь внесла свои коррективы – задача оказалась сложнее, чем предполагалось, особенно – в части наработки необходимого количества плутония", - написал Костюков.
"Только 5 августа 1949 года в опытно-промышленном производстве завода "В" комбината №817 были изготовлены детали ядерного заряда РДС-1 из плутония. Предъявительскую записку на сдачу деталей приемке подписал директор комбината Борис Глебович Музруков – будущий начальник КБ-11 и директор ВНИИЭФ, дважды Герой Социалистического Труда", - добавил Костюков.
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Комбинат №817 - это первое промышленное предприятие отечественной атомной отрасли, созданное в рамках советского атомного проекта на Южном Урале для производства оружейного плутония. В состав предприятия вошли первый промышленный уран-графитовый реактор-наработчик плутония (он получил индекс "А"), радиохимический завод "Б" для выделения плутония из облученного в реакторе урана и металлургический завод "В" для получения изделий из металлического плутония. Сейчас это "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область) "Росатома" – ведущее промышленное ядерно-оружейное предприятие России.
"Плутониевое ядро было доставлено в КБ-11, где специалисты КБ-11 во главе с будущим академиком Георгием Николаевичем Флёровым – с осени 1949 года Героем Социалистического Труда, провели окончательную оценку годности деталей для использования в РДС-1. После этого можно было отправлять заряд и его плутониевую "сердцевину" на полигон для подготовки натурного опыта", - отметил Костюков. Испытание успешно прошло 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.
РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в "Росатом") был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания.
Взрыв атомной бомбы на испытательном полигоне в Неваде. 18 апреля 1953 года - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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РоссияСаровНижегородская областьВалентин КостюковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Производственное объединение "Маяк"Общество
 
 
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