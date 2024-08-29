https://ria.ru/20240829/sssr-1969100497.html

Герой России рассказал о деталях первого советского ядерного заряда

Герой России рассказал о деталях первого советского ядерного заряда - РИА Новости, 29.08.2024

Герой России рассказал о деталях первого советского ядерного заряда

Плутониевые детали первого советского ядерного заряда были изготовлены 5 августа 1949 года, за три с небольшим недели до его испытания, рассказал директор... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T03:22

2024-08-29T03:22

2024-08-29T07:48

россия

саров

нижегородская область

валентин костюков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

производственное объединение "маяк"

общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Плутониевые детали первого советского ядерного заряда были изготовлены 5 августа 1949 года, за три с небольшим недели до его испытания, рассказал директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области), Герой России Валентин Костюков в статье для российского журнала "Национальная оборона". В четверг исполняется 75 лет со дня испытания первого советского ядерного заряда для атомной бомбы РДС-1. По мнению специалистов, то событие стало одним из главных в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы. Разработка ядерного заряда шла в "Конструкторском бюро-11" - сейчас это саровский ядерный центр. "Постановлением Совета Министров СССР №1286-525сс от 21 июня 1946 года первоначальный срок представления на государственные испытания РДС-1 был установлен до 1 января 1948 года. Однако жизнь внесла свои коррективы – задача оказалась сложнее, чем предполагалось, особенно – в части наработки необходимого количества плутония", - написал Костюков. "Только 5 августа 1949 года в опытно-промышленном производстве завода "В" комбината №817 были изготовлены детали ядерного заряда РДС-1 из плутония. Предъявительскую записку на сдачу деталей приемке подписал директор комбината Борис Глебович Музруков – будущий начальник КБ-11 и директор ВНИИЭФ, дважды Герой Социалистического Труда", - добавил Костюков. Комбинат №817 - это первое промышленное предприятие отечественной атомной отрасли, созданное в рамках советского атомного проекта на Южном Урале для производства оружейного плутония. В состав предприятия вошли первый промышленный уран-графитовый реактор-наработчик плутония (он получил индекс "А"), радиохимический завод "Б" для выделения плутония из облученного в реакторе урана и металлургический завод "В" для получения изделий из металлического плутония. Сейчас это "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область) "Росатома" – ведущее промышленное ядерно-оружейное предприятие России. "Плутониевое ядро было доставлено в КБ-11, где специалисты КБ-11 во главе с будущим академиком Георгием Николаевичем Флёровым – с осени 1949 года Героем Социалистического Труда, провели окончательную оценку годности деталей для использования в РДС-1. После этого можно было отправлять заряд и его плутониевую "сердцевину" на полигон для подготовки натурного опыта", - отметил Костюков. Испытание успешно прошло 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в "Росатом") был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания.

https://ria.ru/20240411/klaus_fuks-1939241898.html

https://ria.ru/20240829/atomnaya_bomba-1968716167.html

https://ria.ru/20240513/svr-1945484993.html

россия

саров

нижегородская область

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россия, саров, нижегородская область, валентин костюков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", производственное объединение "маяк", общество