https://ria.ru/20240829/ssha-1969257632.html

Салливан выразил обеспокоенность "поддержкой" России со стороны Китая

Салливан выразил обеспокоенность "поддержкой" России со стороны Китая - РИА Новости, 29.08.2024

Салливан выразил обеспокоенность "поддержкой" России со стороны Китая

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Пекин заявил, что был прямолинеен в обсуждениях с... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:29

2024-08-29T15:29

2024-08-29T15:40

в мире

китай

сша

пекин

джейк салливан

ван и (политик)

чжан юся

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885005_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ceeb2c9bda114718dd284dfacfe7ff1.jpg

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Пекин заявил, что был прямолинеен в обсуждениях с китайской стороной “сложных вопросов”, сообщил, что США по-прежнему обеспокоены “поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России”. На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ. Пекин эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес. МИД КНР не раз заявлял, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить. По словам Салливана, на встречах в Пекине, среди прочего, обсуждались “сложные вопросы”. “Я был очень прямолинеен в этих вопросах", - заявил он, добавив, что США принимают "необходимые меры для предотвращения использования передовых американских технологий для подрыва нашей национальной безопасности без чрезмерного ограничения торговли или инвестиций”. Он отметил, что США “по-прежнему обеспокоены" якобы "несправедливой торговой политикой Китая и нерыночной экономической практикой”. “Мы по-прежнему глубоко обеспокоены поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России и ее влиянием как на европейскую, так и на трансатлантическую безопасность”, - сказал Салливан. Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее сообщалось, что Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. В четверг Салливана принял председатель КНР Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20240829/kitay-1969177564.html

https://ria.ru/20240829/kitay-1969207911.html

китай

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, пекин, джейк салливан, ван и (политик), чжан юся