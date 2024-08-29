https://ria.ru/20240829/ssha-1969257632.html
Салливан выразил обеспокоенность "поддержкой" России со стороны Китая
Салливан выразил обеспокоенность "поддержкой" России со стороны Китая - РИА Новости, 29.08.2024
Салливан выразил обеспокоенность "поддержкой" России со стороны Китая
Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Пекин заявил, что был прямолинеен в обсуждениях с... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:29
2024-08-29T15:29
2024-08-29T15:40
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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Пекин заявил, что был прямолинеен в обсуждениях с китайской стороной “сложных вопросов”, сообщил, что США по-прежнему обеспокоены “поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России”. На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ. Пекин эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес. МИД КНР не раз заявлял, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить. По словам Салливана, на встречах в Пекине, среди прочего, обсуждались “сложные вопросы”. “Я был очень прямолинеен в этих вопросах", - заявил он, добавив, что США принимают "необходимые меры для предотвращения использования передовых американских технологий для подрыва нашей национальной безопасности без чрезмерного ограничения торговли или инвестиций”. Он отметил, что США “по-прежнему обеспокоены" якобы "несправедливой торговой политикой Китая и нерыночной экономической практикой”. “Мы по-прежнему глубоко обеспокоены поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России и ее влиянием как на европейскую, так и на трансатлантическую безопасность”, - сказал Салливан. Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее сообщалось, что Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. В четверг Салливана принял председатель КНР Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20240829/kitay-1969177564.html
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в мире, китай, сша, пекин, джейк салливан, ван и (политик), чжан юся
В мире, Китай, США, Пекин, Джейк Салливан, Ван И (политик), Чжан Юся
Салливан выразил обеспокоенность "поддержкой" России со стороны Китая
Салливан: США обеспокоены поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Пекин заявил, что был прямолинеен в обсуждениях с китайской стороной “сложных вопросов”, сообщил, что США по-прежнему обеспокоены “поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России”.
На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ
. Пекин эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон
не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес. МИД КНР не раз заявлял, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине
, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
По словам Салливана, на встречах в Пекине, среди прочего, обсуждались “сложные вопросы”. “Я был очень прямолинеен в этих вопросах", - заявил он, добавив, что США принимают "необходимые меры для предотвращения использования передовых американских технологий для подрыва нашей национальной безопасности без чрезмерного ограничения торговли или инвестиций”.
Он отметил, что США “по-прежнему обеспокоены" якобы "несправедливой торговой политикой Китая и нерыночной экономической практикой”.
“Мы по-прежнему глубоко обеспокоены поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России и ее влиянием как на европейскую, так и на трансатлантическую безопасность”, - сказал Салливан.
Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее сообщалось, что Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И
обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся
. В четверг Салливана принял председатель КНР Си Цзиньпин
.