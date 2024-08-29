https://ria.ru/20240829/solntse-1969156922.html
Ученый рассказал о необычном явлении на Солнце
Ученый рассказал о необычном явлении на Солнце - РИА Новости, 29.08.2024
Ученый рассказал о необычном явлении на Солнце
Образовавшееся на поверхности Солнца пятно в форме сердца не продержится долго, его форма уже изменилась, а в скором времени и вовсе окончательно изменится,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:10
2024-08-29T11:10
2024-08-29T11:12
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Образовавшееся на поверхности Солнца пятно в форме сердца не продержится долго, его форма уже изменилась, а в скором времени и вовсе окончательно изменится, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "К сожалению, формы пятен недолговечны и, наверное, уже сегодня этот образ будет окончательно утрачен. Пятна возникают в результате воздействия сильных магнитных полей, а поля на Солнце всё же очень нестабильны", - сказал Богачёв. Он уточнил, что за время своего существования пятно не произвело ни одной даже самой слабой вспышки. "В этом смысле, если уж считать его солнечным сердцем, то оно, действительно, оказалось добрым", - отметил учёный. При этом он подчеркнул, что если в шутку попытаться провести аналогию с органом человеческого тела, то, ближе всего к понятию сердца будет солнечное ядро – раскалённая центральная часть, где происходят ядерные реакции и рождается то тепло и свет, которые потом доходят в том числе и до Земли. Размеры ядра составляют примерно одну четверть от диаметра самого светила, напомнил Богачёв. "Что касается пятна, то оно действительно забавной формы, хотя, конечно, слишком маленькое. Хочется верить, что у Солнца всё же огромное, горячее (и конечно доброе) сердце. Что касается пятна в виде сердечка, то если бы Солнце было девушкой, можно было бы назвать это мушкой или родинкой", - добавил он.
https://ria.ru/20240828/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20240814/solntse-1966099198.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, Наука
Ученый рассказал о необычном явлении на Солнце
Астроном Богачёв: на поверхности Солнца появилось пятно в форме сердца
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Образовавшееся на поверхности Солнца пятно в форме сердца не продержится долго, его форма уже изменилась, а в скором времени и вовсе окончательно изменится, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
"К сожалению, формы пятен недолговечны и, наверное, уже сегодня этот образ будет окончательно утрачен. Пятна возникают в результате воздействия сильных магнитных полей, а поля на Солнце всё же очень нестабильны", - сказал Богачёв.
Он уточнил, что за время своего существования пятно не произвело ни одной даже самой слабой вспышки.
"В этом смысле, если уж считать его солнечным сердцем, то оно, действительно, оказалось добрым", - отметил учёный.
При этом он подчеркнул, что если в шутку попытаться провести аналогию с органом человеческого тела, то, ближе всего к понятию сердца будет солнечное ядро – раскалённая центральная часть, где происходят ядерные реакции и рождается то тепло и свет, которые потом доходят в том числе и до Земли
. Размеры ядра составляют примерно одну четверть от диаметра самого светила, напомнил Богачёв.
"Что касается пятна, то оно действительно забавной формы, хотя, конечно, слишком маленькое. Хочется верить, что у Солнца всё же огромное, горячее (и конечно доброе) сердце. Что касается пятна в виде сердечка, то если бы Солнце было девушкой, можно было бы назвать это мушкой или родинкой", - добавил он.