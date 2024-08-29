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В ГД попросили провести проверку из-за проблем с переходом в десятые классы - РИА Новости, 29.08.2024
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18:02 29.08.2024 (обновлено: 18:03 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/shkoly-1969303085.html
В ГД попросили провести проверку из-за проблем с переходом в десятые классы
В ГД попросили провести проверку из-за проблем с переходом в десятые классы - РИА Новости, 29.08.2024
В ГД попросили провести проверку из-за проблем с переходом в десятые классы
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) направила обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:02
2024-08-29T18:03
общество
россия
дмитрий чернышенко
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) направила обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением провести проверку в школах в связи с отказом администраций образовательных учреждений предоставить возможность выпускникам девятых классов продолжать обучение в школах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении Останина сообщила, что во многих субъектах РФ граждане в этом году столкнулись с проблемами зачисления детей в 10 класс. По ее данным, заявители отмечают, что в школах расформировываются классы по профилю, которому дети обучались с 7 по 9 классы, а общеобразовательные и универсальные классы не набираются. Таким образом, дети, имеющие удовлетворительные и хорошие оценки, желание и готовность продолжать обучение по ранее выбранному профилю в стенах родной школы, лишаются этой возможности. Кроме того,по словам Останиной, заявители подчеркивают, что администрации образовательных организаций одновременно с отказом зачислить ребенка в 10 класс, настойчиво предлагают ему продолжить образование в техникуме или колледже, что может повлечь за собой финансовые расходы для родителей. "В связи с изложенным, просим вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, дать поручение провести всестороннюю проверку указанных обстоятельств в целях защиты прав граждан Российской Федерации на образование и предотвращения возникновения новых ситуаций, связанных с нарушением прав и законных интересов детей", - сказано в обращении Останиной, адресованном Чернышенко. По словам депутата, изложенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости совершенствования отечественной системы образования, в том числе, пересмотра условий и введения на всей территории России унифицированного порядка приема в 10-й класс, позволяющего всем выпускникам 9-х классов, имеющим средний общий бал не ниже "3", продолжить обучение в школе. Останина также предлагает усовершенствовать механизмы госконтроля за реализацией органами МСУ полномочий в сфере образования, реанимировать системы межшкольных учебно-производственных комбинатов трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся с целью их подготовки к выбору профессии и обучения навыкам труда по избранной профессии, рассмотреть возможности увеличения размера субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление полномочий в сфере образования. Парламентарий добавила, что данные обстоятельства могут стать причиной дефицита молодых ученых, кадров в сфере разработки и применения наукоемких технологий, что недопустимо в современных политических реалиях.
https://ria.ru/20240822/shkolniki-1967819735.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД попросили провести проверку из-за проблем с переходом в десятые классы

Останина попросила Чернышенко проверить школы из-за проблем с 10 классами

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) направила обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением провести проверку в школах в связи с отказом администраций образовательных учреждений предоставить возможность выпускникам девятых классов продолжать обучение в школах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении Останина сообщила, что во многих субъектах РФ граждане в этом году столкнулись с проблемами зачисления детей в 10 класс. По ее данным, заявители отмечают, что в школах расформировываются классы по профилю, которому дети обучались с 7 по 9 классы, а общеобразовательные и универсальные классы не набираются. Таким образом, дети, имеющие удовлетворительные и хорошие оценки, желание и готовность продолжать обучение по ранее выбранному профилю в стенах родной школы, лишаются этой возможности. Кроме того,по словам Останиной, заявители подчеркивают, что администрации образовательных организаций одновременно с отказом зачислить ребенка в 10 класс, настойчиво предлагают ему продолжить образование в техникуме или колледже, что может повлечь за собой финансовые расходы для родителей.
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"В связи с изложенным, просим вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, дать поручение провести всестороннюю проверку указанных обстоятельств в целях защиты прав граждан Российской Федерации на образование и предотвращения возникновения новых ситуаций, связанных с нарушением прав и законных интересов детей", - сказано в обращении Останиной, адресованном Чернышенко.
По словам депутата, изложенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости совершенствования отечественной системы образования, в том числе, пересмотра условий и введения на всей территории России унифицированного порядка приема в 10-й класс, позволяющего всем выпускникам 9-х классов, имеющим средний общий бал не ниже "3", продолжить обучение в школе.
Останина также предлагает усовершенствовать механизмы госконтроля за реализацией органами МСУ полномочий в сфере образования, реанимировать системы межшкольных учебно-производственных комбинатов трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся с целью их подготовки к выбору профессии и обучения навыкам труда по избранной профессии, рассмотреть возможности увеличения размера субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление полномочий в сфере образования.
Парламентарий добавила, что данные обстоятельства могут стать причиной дефицита молодых ученых, кадров в сфере разработки и применения наукоемких технологий, что недопустимо в современных политических реалиях.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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