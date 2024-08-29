https://ria.ru/20240829/seredyuk-1969068446.html

Илья Середюк: мои корни здесь, в Кузбассе

Илья Середюк: мои корни здесь, в Кузбассе - РИА Новости, 29.08.2024

Илья Середюк: мои корни здесь, в Кузбассе

В рамках празднования Дня шахтера –самого главного праздника для многих жителей региона – Илья Середюк встретился в Ленинске-Кузнецком, на территории шахты им... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T07:00

2024-08-29T07:00

2024-08-29T07:00

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сергей цивилев

илья середюк

владимир путин

сибирская угольная энергетическая компания

российская академия наук

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В рамках празднования Дня шахтера –самого главного праздника для многих жителей региона – Илья Середюк встретился в Ленинске-Кузнецком, на территории шахты им. С.М. Кирова, принадлежащей "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК), с журналистами федеральных СМИ.– Илья Владимирович, вы – человек для Кузбасса не новый. Вы родились в Кемерово, учились и работали здесь. Знаете как проблемы, так и возможные решения…– Мои корни здесь, в Кузбассе, папа и мама родились здесь, работали всю сознательную жизнь. Мама жива, мы списываемся, созваниваемся. И хотя я уже взрослый, для нее я еще ребенок. Я окончил здесь школу, вуз. По специальности я – инженер-экономист, я горжусь, что закончил кузбасский вуз. И среди моих одноклассников, одногруппников очень много людей, с которыми мы до сих пор дружны. У меня – трое детей, есть уже внук.Что касается трудовой деятельности, я работал на промышленных предприятиях, в администрации Кемеровского района. В 2016 году стал главой города Кемерово, которым руководил в течение шести лет. Последние два года я был заместителем губернатора, в команде Сергея Цивилева.– Исполняется 100 дней с момента, как вы стали исполняющим обязанности губернатора Кузбасса? Чего удалось добиться за это время?– После моего назначения врио губернатора я уже встретился более чем с 15-ю тысячами человек, проехал 16 тысяч километров – только внутри Кузбасса. Для сравнения – до Москвы у нас четыре тысячи километров. То есть, я съездил до Москвы и обратно, а потом еще раз до Москвы и обратно. Побывал на множестве предприятий.Моя программа состоит в том, что после перехода Сергея Цивилева на должность министра энергетики РФ, нам нужно продолжить двигаться по тем направлениям, которые были разработаны командой губернатора раньше (в том числе с моим участием). Мы продолжаем работу, которую начал Сергей Цивилев. Продолжаем общаться с людьми и, главное, мы отучились резать ленточки. Если планируется посещение какого-то уже построенного объекта – нужно его совершить накануне, проверить: а готово ли все? Как решены все вопросы? С людьми пройти, взять актив, блогеров. Выявлять проблемы накануне "ленточки".– Не секрет, что угольная отрасль была и остается основополагающей для Кузбасса. Как вы оцениваете ситуацию на угольном рынке страны и региона?– Действительно, угольная отрасль занимает 42% в валовом региональном продукте. Примерно столько же занимает по объему налоговых поступлений. Сто тысяч трудящихся работает в отрасли, а если посмотреть, сколько завязано на угольную промышленность, то и география, и эти цифры кратно увеличатся. Без продукции угольщиков не будут работать ни химия, ни энергетика, ни металлургия, которые являются потребителями нашей продукции.– Есть ли проблемы в развитии угольной промышленности?– Кузбасс, хоть и стремится развивать другие сектора экономики, зависим от состояния дел в угольной промышленности, которая формирует налоговую базу муниципалитетов и региона.Мы в последнее время недополучаем налог на прибыль. По итогам семи месяцев мы недополучили 45 миллиардов рублей собственных доходов регионального бюджета. Прогноз до конца года – 100 миллиардов рублей.Такое положение дел связано с тем, что в последний год в угольной промышленности обозначились несколько проблем. Прежде всего, это снижение цен на мировых рынках. На сегодняшний день цены резко упали, и многие компании стали работать или на грани нуля, или себе в убыток, обеспечивая в то же время и заработную плату, и налоговые платежи, поддерживая работоспособность за счет внутренних резервов, которые накопились в прошлые годы.Вторая проблема – логистические сложности. Мы ежегодно подписываем соглашение с Российскими железными дорогами. И в этом году – 54 миллиона тонн в восточном направлении. В восточном направлении у нас существует логистическая сложность – там есть "узкие" места, которые не позволяют провезти столько угля, сколько бы мы хотели."Расшивка" узких мест на Восточном полигоне позволит на 10-15% увеличить прибыль предприятий, увеличится поддержка территорий и, соответствующим образом, заработная плата. Мы не сидим молча. О всех наших проблемах мы докладываем правительству РФ.Тем не менее, заработная плата в отрасли растет – за последние пять лет она увеличилась в среднем на 80%. На сегодняшний день средний заработок на ведущих угольных предприятиях составляет более 100 тысяч рублей.– Президент России Владимир Путин поручил расширить программу мастер-планов развития городов. Ведется ли работа в этом направлении в Кузбассе? Какие механизмы планируется задействовать для того, чтобы обеспечить повышение качества жизни городов, развитие экономики?– Мы провели научно-практическую конференцию в ноябре 2023 года, в которой участвовало более 100 видных ученых нашей страны – академиков, членов-корреспондентов РАН. По каждой территории мы определили те основные направления, которыми должны заниматься. Определены главные векторы для развития экономики Кузбасса.Мы активно развиваем туризм. Всем известен горнолыжный курорт Шерегеш. Реализацию этого масштабного проекта будем продолжать. В Шерегеш уже заходят крупные инвесторы, которые строят и апартаменты, и новые горнолыжные трассы, и новые отели. Мало того, мы там будем строить – заканчивается проектирование в первом квартале 2025 года – аэропорт. И в регионе будет три международных аэропорта. Было два – Кемерово и Новокузнецк, а станет три. В каком еще регионе есть три международных аэропорта?– А готовы ли перевозчики?- Многие российские компании уже готовы организовывать регулярные маршруты, как только появится аэропорт. На ПМЭФ мы вели переговоры с ОАЭ, чтобы к нам полетел Fly Dubai. Или, например, что такое прилететь из Китая в Шерегеш покататься на лыжах? 4,5 – 5 часов? Как из Москвы. Наш Шерегеш становится курортом международного уровня, куда будут приезжать зарубежные туристы.– То есть, в туризме главный акцент будет сделан на Шерегеш?– Еще одним важнейшим направлением развития является событийный и промышленный туризм. Например, международный научно-популярный фестиваль "Динотерра" в Чебулинском округе в этом году собрал 65 тысяч гостей. Есть и шахтерские Сабантуи. На них съезжается по 15 тысяч человек. Промышленный туризм – побывать на угольном предприятии, увидеть разрез. Это захватывающее зрелище. У нас заключены договоры с 70 предприятиями, где можно побывать, посмотреть, соблюдая технику безопасности.– Какие еще точки роста вы видите для региона?– Особое внимание будет посвящено инвесторам, которые планируют развивать сферу сельского хозяйства. Мы заканчиваем возвращение в сельскохозяйственный оборот брошенных земель. Спрос на земли, на выращивание различных масляничных культур (рапс, лен) за последнее время возрос кратно. Есть запрос на развитие животноводства и производство молока, превышающее потребность Кузбасса. Подписаны соглашения о строительстве завода глубокой переработки молока, с расщеплением его на микроэлементы (белок, лактозу). В России нет аналогов, и мы готовы строить новое производство с инвесторами, которые планируют вложить около 20 миллиардов рублей. Уже строится две фермы молочного направления, каждая рассчитана на единовременное содержание восьми тысяч коров.Также в скором будущем мы будем делать ставку на Кузбасс как на культурный центр. В четырех городах проводится работа по созданию культурных кластеров. Город Кемерово – одна из площадок, наравне с Владивостоком, Севастополем, Калининградом. Будет создан филиал Мариинского театра, который возглавляет Валерий Гергиев. Но у нас будет еще и площадка по подготовке артистов и симфонического оркестра, и оперы, и балета. Культура станет еще одним направлением развития.

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