https://ria.ru/20240829/samokaty-1969103150.html

В Госдуме призвали ввести госномера для электросамокатов

В Госдуме призвали ввести госномера для электросамокатов - РИА Новости, 29.08.2024

В Госдуме призвали ввести госномера для электросамокатов

Партия "Справедливая Россия - За правду" настаивает на вводе госномеров для средств индивидуальной мобильности на федеральном уровне, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T04:10

2024-08-29T04:10

2024-08-29T04:10

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" настаивает на вводе госномеров для средств индивидуальной мобильности на федеральном уровне, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. "Наша партия "Справедливая Россия – За правду" много раз говорила, что уже давно пришла пора принять жесткое решение в отношении электросамокатов. Мы постоянно настаиваем на том, чтобы на федеральном уровне ввести госномера для средств индивидуальной мобильности, чтобы ни один нарушитель не смог избежать наказания", - рассказала Лантратова. По ее мнению, для многих горожан электросамокаты стали настоящей головной болью, а больше всего пугает, что зачастую в аварии с самокатами попадают несовершеннолетние. "Недавно тревожные вести пришли из Волгограда, где 15-летний "водитель" налетел на женщину, а в Благовещенске двое подростков, проехав на красный сигнал светофора, сбили девушку, находящуюся на восьмом месяце беременности. Пора прекратить этот беспредел", - отметила парламентарий. Мера с введением госномеров для электросамокатов, по словам Лантратовой, уже эффективно показала себя в Москве, и настало время регионов обезопасить улицы. Также депутат Госдумы отметила, что нынешняя ситуация с электросамокатами обязывает пересмотреть вопрос доступа к их аренде в городе. "Для меня было удивлением обнаружить, что в подобных сервисах не нужно подтверждать свой возраст через паспорт, как, например, в каршеринге, достаточно просто привязать карту на имя совершеннолетнего и в путь. Считаю такую политику арендодателей недальновидной и опасной. Необходима обязательная верификация пользователей через паспорт", - заключила она.

https://ria.ru/20240716/volodin-1959923219.html

https://ria.ru/20240807/samokat-1964694898.html

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общество, волгоград, благовещенск, москва, яна лантратова, госдума рф