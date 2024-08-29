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В Госдуме призвали ввести госномера для электросамокатов - РИА Новости, 29.08.2024
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04:10 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/samokaty-1969103150.html
В Госдуме призвали ввести госномера для электросамокатов
В Госдуме призвали ввести госномера для электросамокатов - РИА Новости, 29.08.2024
В Госдуме призвали ввести госномера для электросамокатов
Партия "Справедливая Россия - За правду" настаивает на вводе госномеров для средств индивидуальной мобильности на федеральном уровне, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T04:10
2024-08-29T04:10
общество
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яна лантратова
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" настаивает на вводе госномеров для средств индивидуальной мобильности на федеральном уровне, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. "Наша партия "Справедливая Россия – За правду" много раз говорила, что уже давно пришла пора принять жесткое решение в отношении электросамокатов. Мы постоянно настаиваем на том, чтобы на федеральном уровне ввести госномера для средств индивидуальной мобильности, чтобы ни один нарушитель не смог избежать наказания", - рассказала Лантратова. По ее мнению, для многих горожан электросамокаты стали настоящей головной болью, а больше всего пугает, что зачастую в аварии с самокатами попадают несовершеннолетние. "Недавно тревожные вести пришли из Волгограда, где 15-летний "водитель" налетел на женщину, а в Благовещенске двое подростков, проехав на красный сигнал светофора, сбили девушку, находящуюся на восьмом месяце беременности. Пора прекратить этот беспредел", - отметила парламентарий. Мера с введением госномеров для электросамокатов, по словам Лантратовой, уже эффективно показала себя в Москве, и настало время регионов обезопасить улицы. Также депутат Госдумы отметила, что нынешняя ситуация с электросамокатами обязывает пересмотреть вопрос доступа к их аренде в городе. "Для меня было удивлением обнаружить, что в подобных сервисах не нужно подтверждать свой возраст через паспорт, как, например, в каршеринге, достаточно просто привязать карту на имя совершеннолетнего и в путь. Считаю такую политику арендодателей недальновидной и опасной. Необходима обязательная верификация пользователей через паспорт", - заключила она.
https://ria.ru/20240716/volodin-1959923219.html
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общество, волгоград, благовещенск, москва, яна лантратова, госдума рф
Общество, Волгоград, Благовещенск, Москва, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуме призвали ввести госномера для электросамокатов

Депутат Лантратова призвала ввести госномера для самокатов на федеральном уровне

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамокаты
Самокаты - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" настаивает на вводе госномеров для средств индивидуальной мобильности на федеральном уровне, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
"Наша партия "Справедливая Россия – За правду" много раз говорила, что уже давно пришла пора принять жесткое решение в отношении электросамокатов. Мы постоянно настаиваем на том, чтобы на федеральном уровне ввести госномера для средств индивидуальной мобильности, чтобы ни один нарушитель не смог избежать наказания", - рассказала Лантратова.
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По ее мнению, для многих горожан электросамокаты стали настоящей головной болью, а больше всего пугает, что зачастую в аварии с самокатами попадают несовершеннолетние.
"Недавно тревожные вести пришли из Волгограда, где 15-летний "водитель" налетел на женщину, а в Благовещенске двое подростков, проехав на красный сигнал светофора, сбили девушку, находящуюся на восьмом месяце беременности. Пора прекратить этот беспредел", - отметила парламентарий.
Мера с введением госномеров для электросамокатов, по словам Лантратовой, уже эффективно показала себя в Москве, и настало время регионов обезопасить улицы. Также депутат Госдумы отметила, что нынешняя ситуация с электросамокатами обязывает пересмотреть вопрос доступа к их аренде в городе.
"Для меня было удивлением обнаружить, что в подобных сервисах не нужно подтверждать свой возраст через паспорт, как, например, в каршеринге, достаточно просто привязать карту на имя совершеннолетнего и в путь. Считаю такую политику арендодателей недальновидной и опасной. Необходима обязательная верификация пользователей через паспорт", - заключила она.
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ОбществоВолгоградБлаговещенскМоскваЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
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