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В выборах в США не должны быть замешаны другие страны, заявил Салливан
В выборах в США не должны быть замешаны другие страны, заявил Салливан - РИА Новости, 29.08.2024
В выборах в США не должны быть замешаны другие страны, заявил Салливан
Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что не обсуждал с чиновниками из КНР, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:28
2024-08-29T13:28
2024-08-29T15:38
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что не обсуждал с чиновниками из КНР, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, выборы в США, так как "это дело американцев", а не других стран."Мы не обсуждали выборы в Америке. Это на самом деле то, что должны решить люди Америки и в чем не должны быть задействованы другие страны. С председателем КНР Си Цзиньпином... мы не обсуждали выборы в Америке отдельно", - сказал Салливан на брифинге в Пекине.Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джейк салливан, америка, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джейк Салливан, Америка, Ван И (политик)
В выборах в США не должны быть замешаны другие страны, заявил Салливан
Салливан: выборы в США не обсуждались на переговорах в Китае