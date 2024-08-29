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В выборах в США не должны быть замешаны другие страны, заявил Салливан

В выборах в США не должны быть замешаны другие страны, заявил Салливан - РИА Новости, 29.08.2024

В выборах в США не должны быть замешаны другие страны, заявил Салливан

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что не обсуждал с чиновниками из КНР, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:28

2024-08-29T13:28

2024-08-29T15:38

в мире

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сша

си цзиньпин

джейк салливан

америка

ван и (политик)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что не обсуждал с чиновниками из КНР, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, выборы в США, так как "это дело американцев", а не других стран."Мы не обсуждали выборы в Америке. Это на самом деле то, что должны решить люди Америки и в чем не должны быть задействованы другие страны. С председателем КНР Си Цзиньпином... мы не обсуждали выборы в Америке отдельно", - сказал Салливан на брифинге в Пекине.Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240829/kitay-1969226237.html

китай

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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джейк салливан, америка, ван и (политик)