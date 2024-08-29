В Турции прокомментировали сообщения о договоренности с США по С-400
Минобороны Турции опровергло сообщения о согласии с США по неиспользованию С-400
© AP PhotoГрузовик с частью комплекса ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой
© AP Photo
Грузовик с частью комплекса ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой. Архивное фото
АНКАРА, 29 авг - РИА Новости. Минобороны Турции прокомментировало сообщения СМИ о якобы согласии с США по неиспользованию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на поставки истребителей F-35 от Вашингтона, турецкое военное ведомство отметило в заявлении, что российские ЗРК находятся на вооружении ВВС страны.
Турция хочет приобрести у США истребители нового поколения F-35, чтобы получить превосходство над греческой авиацией, сообщила ранее газета Cumhuriyet со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, Анкара в ходе переговоров о возвращении в программу поставок F-35 заявила Вашингтону, что ради приобретения военных самолетов не станет активировать купленные у российской стороны системы ПВО С-400.
"Наша страна продолжает нуждаться в системах для нужд противовоздушной обороны. В этом контексте система ПВО С-400 находится на вооружении ВВС. В настоящее время никаких новых процессов по этому вопросу нет", - приводит заявление турецкого военного ведомства газета Milliyet.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. В апреле прошлого года тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит обратно деньги, выплаченные за покупку F-35 у США.