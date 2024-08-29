https://ria.ru/20240829/s-400-1969215815.html

В Турции прокомментировали сообщения о договоренности с США по С-400

В Турции прокомментировали сообщения о договоренности с США по С-400 - РИА Новости, 29.08.2024

В Турции прокомментировали сообщения о договоренности с США по С-400

Минобороны Турции прокомментировало сообщения СМИ о якобы согласии с США по неиспользованию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на поставки... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:40

2024-08-29T13:40

2024-08-29T13:40

турция

сша

реджеп тайип эрдоган

мевлют чавушоглу

cumhuriyet

f-35

с-400 «триумф»

f-16

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АНКАРА, 29 авг - РИА Новости. Минобороны Турции прокомментировало сообщения СМИ о якобы согласии с США по неиспользованию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на поставки истребителей F-35 от Вашингтона, турецкое военное ведомство отметило в заявлении, что российские ЗРК находятся на вооружении ВВС страны. Турция хочет приобрести у США истребители нового поколения F-35, чтобы получить превосходство над греческой авиацией, сообщила ранее газета Cumhuriyet со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, Анкара в ходе переговоров о возвращении в программу поставок F-35 заявила Вашингтону, что ради приобретения военных самолетов не станет активировать купленные у российской стороны системы ПВО С-400. "Наша страна продолжает нуждаться в системах для нужд противовоздушной обороны. В этом контексте система ПВО С-400 находится на вооружении ВВС. В настоящее время никаких новых процессов по этому вопросу нет", - приводит заявление турецкого военного ведомства газета Milliyet. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. В апреле прошлого года тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит обратно деньги, выплаченные за покупку F-35 у США.

https://ria.ru/20240813/turtsija-1965862193.html

https://ria.ru/20240502/s-400-1943557930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, сша, реджеп тайип эрдоган, мевлют чавушоглу, cumhuriyet, f-35, с-400 «триумф», f-16, в мире