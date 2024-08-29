https://ria.ru/20240829/rossija-1969215995.html

Лавров: Россия готова помогать Сенегалу в укреплении обороноспособности

Лавров: Россия готова помогать Сенегалу в укреплении обороноспособности - РИА Новости, 29.08.2024

Лавров: Россия готова помогать Сенегалу в укреплении обороноспособности

Россия готова содействовать Сенегалу в укреплении обороноспособности и повышении антитеррористической готовности вооруженных сил и специальных служб, заявил... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:40

2024-08-29T13:40

2024-08-29T13:41

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия готова содействовать Сенегалу в укреплении обороноспособности и повышении антитеррористической готовности вооруженных сил и специальных служб, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия готова содействовать и Сенегалу, и другим африканским странам в укреплении своей обороноспособности, повышении антитеррористической готовности вооруженных сил и специальных служб", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сенегала.

https://ria.ru/20240602/senegal-1949958628.html

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в мире, здоровье - общество, россия, сенегал, сергей лавров