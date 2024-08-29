https://ria.ru/20240829/rossija-1969215995.html
Лавров: Россия готова помогать Сенегалу в укреплении обороноспособности
Лавров: Россия готова помогать Сенегалу в укреплении обороноспособности - РИА Новости, 29.08.2024
Лавров: Россия готова помогать Сенегалу в укреплении обороноспособности
Россия готова содействовать Сенегалу в укреплении обороноспособности и повышении антитеррористической готовности вооруженных сил и специальных служб, заявил... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:40
2024-08-29T13:40
2024-08-29T13:41
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия готова содействовать Сенегалу в укреплении обороноспособности и повышении антитеррористической готовности вооруженных сил и специальных служб, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия готова содействовать и Сенегалу, и другим африканским странам в укреплении своей обороноспособности, повышении антитеррористической готовности вооруженных сил и специальных служб", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сенегала.
https://ria.ru/20240602/senegal-1949958628.html
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в мире, здоровье - общество, россия, сенегал, сергей лавров
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Сенегал, Сергей Лавров
Лавров: Россия готова помогать Сенегалу в укреплении обороноспособности
Лавров заявил о готовности РФ помогать Сенегалу в укреплении обороноспособности