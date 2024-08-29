Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о надбавках учителям за работу в сельских школах - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 29.08.2024 (обновлено: 15:14 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/proekt-1969252555.html
В Госдуму внесли проект о надбавках учителям за работу в сельских школах
В Госдуму внесли проект о надбавках учителям за работу в сельских школах - РИА Новости, 29.08.2024
В Госдуму внесли проект о надбавках учителям за работу в сельских школах
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:09
2024-08-29T15:14
госдума рф
сергей миронов
общество
яна лантратова
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить учителям дополнительные выплаты и надбавки за работу в школе, в частности, единовременное пособие в размере одного миллиона рублей, если учитель проработал в сельской школе три года, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект внесен в четверг на рассмотрение Госдумы. "Настоящим законопроектом предлагается предоставить педагогическим работникам следующие права: …единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей для педагогических работников, на протяжении трех лет осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом также предлагается предоставить учителям право на ежемесячную надбавку в 5% к окладу за каждого ученика свыше норматива наполняемости класса и надбавку в 10% на покупку книг и учебной литературы. В качестве дополнительной меры поддержания учителей авторами инициативы предлагается полная компенсация оплаты ЖКХ для педагогических работников, занятых в сельской местности. Реализация этих мер, по мнению авторов проекта, будет способствовать улучшению материального благосостояния педагогических работников, снижению кадрового дефицита учителей сельской местности, а также созданию дополнительного механизма стимулирования педагогов, работающих в селах, на продолжение профессиональной деятельности. "Сегодня школьные учителя – это одна из самых уязвимых категорий граждан нашей страны. Их положение осложняется низким уровнем зарплаты и высокой интенсивностью рабочей нагрузки. В наиболее тяжелом положении находятся преподаватели, занятые в сельской местности", - сказал журналистам Миронов. Он также отметил, что многие учителя из-за огромной региональной диспропорции оплаты труда и низких зарплат становятся репетиторами, а кто-то и вовсе уходит из профессии. "Регионы меж тем испытывают большую нехватку учителей, в большей степени она характерна для сельской местности, и чтобы поддержать учителей и остановить отток кадров, мы предлагаем ввести дополнительные выплаты и надбавки за работу в школе", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240809/nalogi-1965204950.html
https://ria.ru/20240806/planshety-1964393003.html
https://ria.ru/20240801/ranhigs-1963335434.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, сергей миронов, общество, яна лантратова, социальный навигатор, сн_образование
Госдума РФ, Сергей Миронов, Общество, Яна Лантратова, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуму внесли проект о надбавках учителям за работу в сельских школах

В ГД внесли проект о выплатах и надбавках учителям за работу в сельских школах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить учителям дополнительные выплаты и надбавки за работу в школе, в частности, единовременное пособие в размере одного миллиона рублей, если учитель проработал в сельской школе три года, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект внесен в четверг на рассмотрение Госдумы.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В Госдуму внесли проект о налоговом вычете для врачей и учителей
9 августа, 14:51
"Настоящим законопроектом предлагается предоставить педагогическим работникам следующие права: …единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей для педагогических работников, на протяжении трех лет осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом также предлагается предоставить учителям право на ежемесячную надбавку в 5% к окладу за каждого ученика свыше норматива наполняемости класса и надбавку в 10% на покупку книг и учебной литературы.
В качестве дополнительной меры поддержания учителей авторами инициативы предлагается полная компенсация оплаты ЖКХ для педагогических работников, занятых в сельской местности.
Реализация этих мер, по мнению авторов проекта, будет способствовать улучшению материального благосостояния педагогических работников, снижению кадрового дефицита учителей сельской местности, а также созданию дополнительного механизма стимулирования педагогов, работающих в селах, на продолжение профессиональной деятельности.
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Путин поручил обеспечить учителей и врачей российскими планшетами
6 августа, 13:28
"Сегодня школьные учителя – это одна из самых уязвимых категорий граждан нашей страны. Их положение осложняется низким уровнем зарплаты и высокой интенсивностью рабочей нагрузки. В наиболее тяжелом положении находятся преподаватели, занятые в сельской местности", - сказал журналистам Миронов.
Он также отметил, что многие учителя из-за огромной региональной диспропорции оплаты труда и низких зарплат становятся репетиторами, а кто-то и вовсе уходит из профессии.
"Регионы меж тем испытывают большую нехватку учителей, в большей степени она характерна для сельской местности, и чтобы поддержать учителей и остановить отток кадров, мы предлагаем ввести дополнительные выплаты и надбавки за работу в школе", - заключил парламентарий.
Учитель в классе школы - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Нагрузка на учителей в России увеличилась, заявили в РАНХиГС
1 августа, 03:27
 
Госдума РФСергей МироновОбществоЯна ЛантратоваСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала