https://ria.ru/20240829/proekt-1969252555.html

В Госдуму внесли проект о надбавках учителям за работу в сельских школах

В Госдуму внесли проект о надбавках учителям за работу в сельских школах - РИА Новости, 29.08.2024

В Госдуму внесли проект о надбавках учителям за работу в сельских школах

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:09

2024-08-29T15:09

2024-08-29T15:14

госдума рф

сергей миронов

общество

яна лантратова

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить учителям дополнительные выплаты и надбавки за работу в школе, в частности, единовременное пособие в размере одного миллиона рублей, если учитель проработал в сельской школе три года, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект внесен в четверг на рассмотрение Госдумы. "Настоящим законопроектом предлагается предоставить педагогическим работникам следующие права: …единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей для педагогических работников, на протяжении трех лет осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом также предлагается предоставить учителям право на ежемесячную надбавку в 5% к окладу за каждого ученика свыше норматива наполняемости класса и надбавку в 10% на покупку книг и учебной литературы. В качестве дополнительной меры поддержания учителей авторами инициативы предлагается полная компенсация оплаты ЖКХ для педагогических работников, занятых в сельской местности. Реализация этих мер, по мнению авторов проекта, будет способствовать улучшению материального благосостояния педагогических работников, снижению кадрового дефицита учителей сельской местности, а также созданию дополнительного механизма стимулирования педагогов, работающих в селах, на продолжение профессиональной деятельности. "Сегодня школьные учителя – это одна из самых уязвимых категорий граждан нашей страны. Их положение осложняется низким уровнем зарплаты и высокой интенсивностью рабочей нагрузки. В наиболее тяжелом положении находятся преподаватели, занятые в сельской местности", - сказал журналистам Миронов. Он также отметил, что многие учителя из-за огромной региональной диспропорции оплаты труда и низких зарплат становятся репетиторами, а кто-то и вовсе уходит из профессии. "Регионы меж тем испытывают большую нехватку учителей, в большей степени она характерна для сельской местности, и чтобы поддержать учителей и остановить отток кадров, мы предлагаем ввести дополнительные выплаты и надбавки за работу в школе", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240809/nalogi-1965204950.html

https://ria.ru/20240806/planshety-1964393003.html

https://ria.ru/20240801/ranhigs-1963335434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, сергей миронов, общество, яна лантратова, социальный навигатор, сн_образование