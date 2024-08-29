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Более трех тыс человек в Дагестане приняли участие в празднике к Году семьи

Более трех тыс человек в Дагестане приняли участие в празднике к Году семьи - РИА Новости, 30.08.2024

Более трех тыс человек в Дагестане приняли участие в празднике к Году семьи

Праздничное мероприятие "Семья Дагестана", приуроченное к Году семьи в России, состоялось в четверг в крепости "Семи братьев и сестры" в селе Хучни... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-29T22:35

2024-08-29T22:35

2024-08-30T10:01

республика дагестан

табасаранский район

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Праздничное мероприятие "Семья Дагестана", приуроченное к Году семьи в России, состоялось в четверг в крепости "Семи братьев и сестры" в селе Хучни Табасаранского района Дагестана, его участниками стали более 3 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства республики. На празднике собрались разные семьи: многодетные, опекунские, прожившие в браке более 40 лет, профессиональные династии и семьи участников специальной военной операции, а также представительницы сообщества "Сила матерей". "Все семьи по-своему уникальны, но всех объединяет одно – понимание того, что самое важное в жизни каждого из нас – это семья. В дагестанских семьях чтят традиции и обычаи своих предков, сохраняют в памяти исторические события в судьбоносные периоды общества. Мы это наглядно видим на примерах героизма, проявленных дагестанскими военнослужащими на поле боя", – отметил в своем приветственном слове председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. В ходе мероприятия Абдулмуслимов наградил благодарственными письмами правительства республики 13 многодетных семей и династий из южного Дагестана "за популяризацию семейного образа жизни, большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей". Среди награжденных – семья участника СВО Актая Мамедова. Вместе с супругой Саидой они воспитывают шестерых детей: старшей дочери недавно исполнилось 14 лет, а самой младшей – 1 год. В ходе мероприятия на территории крепости "Семи братьев и сестры" были развернуты национальные подворья городов и районов южного Дагестана. Муниципалитеты представили элементы этнокультуры, изделия народных промыслов, блюда национальной кухни. Помимо подворий развернулись также и тематические площадки. Мастер-классы по сборке-разборке автомата Калашникова проходили на молодежной площадке, спортивные состязания по метанию гири, прыжкам с места и армреслингу – на спортплощадке, для детей также подготовили развлечения на детской арт-площадке. В Табасаранском районе Абдулмуслимов также возложил цветы к памятнику погибшим в зоне спецоперации военнослужащим – монумент был открыт 8 мая в преддверии 79-й годовщины Великой Победы на территории крепости "Семи братьев и сестры".

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табасаранский район, россия, республика дагестан