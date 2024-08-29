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Минпросвещения предложило учитывать участие в СВО при поступлении в колледж - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:24 29.08.2024 (обновлено: 18:28 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/postuplenie-1969308228.html
Минпросвещения предложило учитывать участие в СВО при поступлении в колледж
Минпросвещения предложило учитывать участие в СВО при поступлении в колледж - РИА Новости, 29.08.2024
Минпросвещения предложило учитывать участие в СВО при поступлении в колледж
Минпросвещения РФ предложило учитывать участие в СВО как индивидуальное достижение при поступлении в колледж, следует из проекта, который опубликован на портале РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:24
2024-08-29T18:28
специальная военная операция на украине
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украина
донецкая народная республика
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минпросвещения РФ предложило учитывать участие в СВО как индивидуальное достижение при поступлении в колледж, следует из проекта, который опубликован на портале для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения. Предлагается дополнить 45 пункт Порядка приема на обучение по программам среднего профессионального образования, в котором указаны результаты индивидуальных достижений, учитывающиеся при приеме на обучение образовательной организацией. "Подпункт 6 изложить в следующей редакции: 6) прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в документе.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения предложило учитывать участие в СВО при поступлении в колледж

Минпросвещения предложило учитывать участие в СВО как достижение при поступлении

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПриемная комиссия
Приемная комиссия - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минпросвещения РФ предложило учитывать участие в СВО как индивидуальное достижение при поступлении в колледж, следует из проекта, который опубликован на портале для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения.
Предлагается дополнить 45 пункт Порядка приема на обучение по программам среднего профессионального образования, в котором указаны результаты индивидуальных достижений, учитывающиеся при приеме на обучение образовательной организацией.
"Подпункт 6 изложить в следующей редакции: 6) прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в документе.
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