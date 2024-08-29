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В Госдуме предложили освободить от налогообложения расходы на гумпомощь
В Госдуме предложили освободить от налогообложения расходы на гумпомощь - РИА Новости, 29.08.2024
В Госдуме предложили освободить от налогообложения расходы на гумпомощь
Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил освободить от налогообложения расходы на гуманитарную помощь приграничным территориям России, заявил он РИА... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T21:53
2024-08-29T21:53
2024-08-29T21:53
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил освободить от налогообложения расходы на гуманитарную помощь приграничным территориям России, заявил он РИА Новости. Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об освобождении от налогообложения расходов на гуманитарную помощь для нужд СВО и жителей новых регионов РФ: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. "Ко второму чтению мы расширим действие этой меры на приграничные территории России", - рассказал депутат. По его словам, существующие нормы позволяют относить к затратам на благотворительность и освобождать от налогообложения не более 1% от выручки компании или организации, а все остальные гуманитарные и благотворительные расходы приходится проводить по другим статьям затрат, и при этом платить с них налоги в полном объёме. Получается, что вместо поощрения нужной для страны благотворительной деятельности, наоборот усложняют жизнь бизнесу, желающему помогать, пояснил депутат. "ЛДПР предложила поднять сразу в 10 раз – до 10% от выручки – размер расходов на гуманитарную помощь, которые можно будет учитывать в статье "затраты" и тем самым освобождать от налогов", - отметил Кошелев. По мнению парламентария, эта норма поможет увеличить поток гуманитарных грузов в 10 раз, люди, пострадавшие от террористической операции ВСУ, получат все необходимое.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир кошелев, госдума рф, вооруженные силы украины, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Общество
В Госдуме предложили освободить от налогообложения расходы на гумпомощь
Депутат Кошелев предложил освободить от налогов расходы на помощь приграничью