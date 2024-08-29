https://ria.ru/20240829/pomosch-1969340376.html

В Госдуме предложили освободить от налогообложения расходы на гумпомощь

В Госдуме предложили освободить от налогообложения расходы на гумпомощь - РИА Новости, 29.08.2024

В Госдуме предложили освободить от налогообложения расходы на гумпомощь

Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил освободить от налогообложения расходы на гуманитарную помощь приграничным территориям России, заявил он РИА... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T21:53

2024-08-29T21:53

2024-08-29T21:53

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир кошелев

госдума рф

вооруженные силы украины

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил освободить от налогообложения расходы на гуманитарную помощь приграничным территориям России, заявил он РИА Новости. Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об освобождении от налогообложения расходов на гуманитарную помощь для нужд СВО и жителей новых регионов РФ: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. "Ко второму чтению мы расширим действие этой меры на приграничные территории России", - рассказал депутат. По его словам, существующие нормы позволяют относить к затратам на благотворительность и освобождать от налогообложения не более 1% от выручки компании или организации, а все остальные гуманитарные и благотворительные расходы приходится проводить по другим статьям затрат, и при этом платить с них налоги в полном объёме. Получается, что вместо поощрения нужной для страны благотворительной деятельности, наоборот усложняют жизнь бизнесу, желающему помогать, пояснил депутат. "ЛДПР предложила поднять сразу в 10 раз – до 10% от выручки – размер расходов на гуманитарную помощь, которые можно будет учитывать в статье "затраты" и тем самым освобождать от налогов", - отметил Кошелев. По мнению парламентария, эта норма поможет увеличить поток гуманитарных грузов в 10 раз, люди, пострадавшие от террористической операции ВСУ, получат все необходимое.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир кошелев, госдума рф, вооруженные силы украины, общество