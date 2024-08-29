https://ria.ru/20240829/pobeda-1969346789.html

Росавиация проверит подход "Победы" к планированию расхода топлива

Росавиация проверит подход "Победы" к планированию расхода топлива - РИА Новости, 29.08.2024

Росавиация проверит подход "Победы" к планированию расхода топлива

Росавиация и Ространснадзор выясняют, как лоукостер "Победа" подходит к расходу авиакеросина при выполнении рейсов, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T22:58

2024-08-29T22:58

2024-08-29T22:59

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403757_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25947bf7426f09b51d2c72f7431de143.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Росавиация и Ространснадзор выясняют, как лоукостер "Победа" подходит к расходу авиакеросина при выполнении рейсов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росавиации. Росавиация на прошлой неделе на фоне публикации газеты "Известия" о резком росте цен на авиакеросин и возможных рисках локального дефицита этого продукта сообщала, что не получала информации о дефиците авиакеросина, но проведет мониторинг ситуации при наличии подобных сигналов. "Росавиация совместно с Ространснадзором выясняют обстоятельства, связанные с подходами авиакомпании "Победа" к планированию топлива на рейсах лоукостера. Сегодня прошла встреча специалистов агентства и службы с представителями перевозчика", - рассказали в пресс-службе. Росавиация и Ространснадзор осуществляют постоянный мониторинг за выполнением требований федеральных авиационных правил, в том числе за подготовкой и выполнением полетов в гражданской авиации России, напомнили в пресс-службе. По состоянию на 28 августа, с начала 2024 года в гражданской авиации России не было ни одного инцидента, связанного с достижением минимального остатка топлива на воздушном судне при выполнении полета. Добровольных и других сообщений, связанных с недозаправкой воздушных судов, в агентство не поступало, уточнили в Росавиации. "Безопасность полетов - главный приоритет в работе гражданской авиации России. Экономия на этом аспекте недопустима для всех без исключения участников отрасли", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240604/pobeda-1950406452.html

https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926243167.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), общество