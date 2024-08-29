https://ria.ru/20240829/pitanie-1969094546.html

В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для школьников

В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для школьников - РИА Новости, 29.08.2024

В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для школьников

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и другие депутаты фракции СРЗП... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T01:28

2024-08-29T01:28

2024-08-29T11:12

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и другие депутаты фракции СРЗП внесут в Госдуму законопроект о предоставлении бесплатного полноценного горячего питания для всех учеников 5-9 классов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект в четверг будет внесен на рассмотрение Госдумы. "Проект... разработан в целях обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях", - сообщается в пояснительной записке. По мнению авторов законопроекта, горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению, и многолетний опыт наблюдений педагогов и врачей показал, что школьники, не потребляющие во время учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность. "Сегодня бесплатное горячее питание в школах предоставляют ученикам начальной школы, и мы предлагаем распространить эту программу на "среднее звено". Учитывая длительность пребывания детей в школе и их чрезмерные нагрузки, необходимо обеспечить бесплатным полноценным горячим питанием учеников 5-9 классов независимо от доходов их семей. Реализацию программы предлагаю рассматривать как инвестицию в будущее поколение нашей страны", - сообщил РИА Новости лидер партии Сергей Миронов. Он также отметил, что привычки питания, полученные человеком в детстве, сохраняются им на всю жизнь, и школьная столовая – это одно из тех мест, где растущий человек приучается к здоровому или нездоровому питанию.

https://ria.ru/20240826/nagruzka-1968559074.html

https://ria.ru/20240828/izuchenie-1968926039.html

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общество, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф, россия, сн_образование, социальный навигатор, детские вопросы