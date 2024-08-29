https://ria.ru/20240829/patrushev-1969298034.html
Патрушев обсудил проекты научных центров ведущих университетов в Петербурге
Патрушев обсудил проекты научных центров ведущих университетов в Петербурге - РИА Новости, 29.08.2024
Патрушев обсудил проекты научных центров ведущих университетов в Петербурге
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где провел встречу по... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:39
2024-08-29T17:39
2024-08-29T17:41
наука
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николай патрушев
николай кропачев
арктика
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где провел встречу по вопросам расширения направлений научно-исследовательских работ университета в интересах морской деятельности. С ректором СПбГУ Николаем Кропачевым и ректором Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, "Корабелка") Глебом Туричиным Патрушев обсудил вопросы инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) СПбГУ "Невская дельта" и СПбГМТУ "Приморская долина". "Правительством России принято решение о создании ИНТЦ "Невская дельта", а также о включении в состав центра "Невская долина" ИНТЦ "Приморская долина", - отметил Патрушев. По его словам, СПбГУ и СПбГМТУ "необходимо оперативно подготовить предложения по расширению направлений научных исследований". Предполагается, что территория проекта ИНТЦ "Приморская долина" войдет в состав территории инновационного научно-технологического центра "Невская дельта". Реализация проекта ИНТЦ "Невская дельта" "откроет новые возможности для проведения современных междисциплинарных исследований, создаст все условия для прорывных научных открытий", отметил в свою очередь Кропачев. Одним из направлений научно-технологической деятельности на территории "Невской дельты" станет работа над новыми материалами, изделиями и технологиями, в том числе для применения в условиях Арктики. Кроме того, на рабочей встрече было уделено внимание вопросам цифровизация, автоматизации и инжиниринга высокотехнологичных интеллектуальных производств новых материалов и изделий. Также обсуждались направления работы "Приморской долины". Среди них - развитие нескольких областей высокотехнологичной промышленности, среди которых приборостроение, морская подводная и надводная робототехника.
https://ria.ru/20240829/patrushev-1969213007.html
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россия, санкт-петербург, николай патрушев, николай кропачев, арктика, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту), общество
Наука, Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев, Николай Кропачев, Арктика, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), Общество
Патрушев обсудил проекты научных центров ведущих университетов в Петербурге
Патрушев обсудил проекты научно-технологических центров СПбГУ и СПбГМТУ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где провел встречу по вопросам расширения направлений научно-исследовательских работ университета в интересах морской деятельности.
С ректором СПбГУ Николаем Кропачевым
и ректором Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ
, "Корабелка") Глебом Туричиным Патрушев обсудил вопросы инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) СПбГУ "Невская дельта" и СПбГМТУ "Приморская долина".
"Правительством России принято решение о создании ИНТЦ "Невская дельта", а также о включении в состав центра "Невская долина" ИНТЦ "Приморская долина", - отметил Патрушев. По его словам, СПбГУ и СПбГМТУ "необходимо оперативно подготовить предложения по расширению направлений научных исследований".
Предполагается, что территория проекта ИНТЦ "Приморская долина" войдет в состав территории инновационного научно-технологического центра "Невская дельта".
Реализация проекта ИНТЦ "Невская дельта" "откроет новые возможности для проведения современных междисциплинарных исследований, создаст все условия для прорывных научных открытий", отметил в свою очередь Кропачев.
Одним из направлений научно-технологической деятельности на территории "Невской дельты" станет работа над новыми материалами, изделиями и технологиями, в том числе для применения в условиях Арктики
.
Кроме того, на рабочей встрече было уделено внимание вопросам цифровизация, автоматизации и инжиниринга высокотехнологичных интеллектуальных производств новых материалов и изделий.
Также обсуждались направления работы "Приморской долины". Среди них - развитие нескольких областей высокотехнологичной промышленности, среди которых приборостроение, морская подводная и надводная робототехника.