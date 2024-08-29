https://ria.ru/20240829/patrushev-1969298034.html

Патрушев обсудил проекты научных центров ведущих университетов в Петербурге

Патрушев обсудил проекты научных центров ведущих университетов в Петербурге - РИА Новости, 29.08.2024

Патрушев обсудил проекты научных центров ведущих университетов в Петербурге

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где провел встречу по... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:39

2024-08-29T17:39

2024-08-29T17:41

наука

россия

санкт-петербург

николай патрушев

николай кропачев

арктика

санкт-петербургский государственный университет

санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969294772_0:174:2100:1355_1920x0_80_0_0_ac66f094c326bc61f890443193c2326f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где провел встречу по вопросам расширения направлений научно-исследовательских работ университета в интересах морской деятельности. С ректором СПбГУ Николаем Кропачевым и ректором Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, "Корабелка") Глебом Туричиным Патрушев обсудил вопросы инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) СПбГУ "Невская дельта" и СПбГМТУ "Приморская долина". "Правительством России принято решение о создании ИНТЦ "Невская дельта", а также о включении в состав центра "Невская долина" ИНТЦ "Приморская долина", - отметил Патрушев. По его словам, СПбГУ и СПбГМТУ "необходимо оперативно подготовить предложения по расширению направлений научных исследований". Предполагается, что территория проекта ИНТЦ "Приморская долина" войдет в состав территории инновационного научно-технологического центра "Невская дельта". Реализация проекта ИНТЦ "Невская дельта" "откроет новые возможности для проведения современных междисциплинарных исследований, создаст все условия для прорывных научных открытий", отметил в свою очередь Кропачев. Одним из направлений научно-технологической деятельности на территории "Невской дельты" станет работа над новыми материалами, изделиями и технологиями, в том числе для применения в условиях Арктики. Кроме того, на рабочей встрече было уделено внимание вопросам цифровизация, автоматизации и инжиниринга высокотехнологичных интеллектуальных производств новых материалов и изделий. Также обсуждались направления работы "Приморской долины". Среди них - развитие нескольких областей высокотехнологичной промышленности, среди которых приборостроение, морская подводная и надводная робототехника.

https://ria.ru/20240829/patrushev-1969213007.html

https://ria.ru/20240829/sudostroenie-1969243334.html

россия

санкт-петербург

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, николай патрушев, николай кропачев, арктика, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту), общество