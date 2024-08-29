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Патрушев призвал внедрять в судостроительных вузах программы специалитета - РИА Новости, 29.08.2024
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13:35 29.08.2024 (обновлено: 17:33 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/patrushev-1969213007.html
Патрушев призвал внедрять в судостроительных вузах программы специалитета
Патрушев призвал внедрять в судостроительных вузах программы специалитета - РИА Новости, 29.08.2024
Патрушев призвал внедрять в судостроительных вузах программы специалитета
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал активнее внедрять программы специалитета в судостроительных вузах, чтобы... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:35
2024-08-29T17:33
россия
санкт-петербург
николай патрушев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал активнее внедрять программы специалитета в судостроительных вузах, чтобы те качественно готовили инженеров для судостроения и смежных отраслей промышленности. Он выступил в Санкт-Петербурге на совещании по подготовке кадров для отечественного судостроения. Среди важных проблем, которые необходимо решить, – качество подготовки специалистов, и прежде всего инженеров, отметил помощник президента. "По мнению работодателей, полученные выпускниками судостроительных вузов знания и навыки не в полной мере соответствуют их предстоящей профессиональной деятельности на предприятиях и в конструкторских бюро", - констатировал Патрушев. "Для качественной подготовки инженеров для судостроения и смежных отраслей промышленности необходимо активнее внедрять программы специалитета. В этом случае студент получит необходимый объем знаний по фундаментальным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам в сочетании с навыками, приобретенными в ходе производственных практик на предприятиях", - подчеркнул Патрушев. При этом особое внимание следует уделить взаимодействию учебных заведений с предприятиями, заинтересованными в трудоустройстве выпускников, отметил он. "Это, в первую очередь, целевая подготовка, а также шефство, кураторство", - пояснил Патрушев.
https://ria.ru/20240729/kollegiya-1962737437.html
https://ria.ru/20240827/patrushev-1968723472.html
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россия, санкт-петербург, николай патрушев
Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев

Патрушев призвал внедрять в судостроительных вузах программы специалитета

© Фото : Корабелка СПбГМТУ/ВКонтактеПомощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на совещании по подготовке кадров для судостроения в СПбГМТУ
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на совещании по подготовке кадров для судостроения в СПбГМТУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Корабелка СПбГМТУ/ВКонтакте
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на совещании по подготовке кадров для судостроения в СПбГМТУ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал активнее внедрять программы специалитета в судостроительных вузах, чтобы те качественно готовили инженеров для судостроения и смежных отраслей промышленности.
Он выступил в Санкт-Петербурге на совещании по подготовке кадров для отечественного судостроения. Среди важных проблем, которые необходимо решить, – качество подготовки специалистов, и прежде всего инженеров, отметил помощник президента.
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"По мнению работодателей, полученные выпускниками судостроительных вузов знания и навыки не в полной мере соответствуют их предстоящей профессиональной деятельности на предприятиях и в конструкторских бюро", - констатировал Патрушев.
"Для качественной подготовки инженеров для судостроения и смежных отраслей промышленности необходимо активнее внедрять программы специалитета. В этом случае студент получит необходимый объем знаний по фундаментальным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам в сочетании с навыками, приобретенными в ходе производственных практик на предприятиях", - подчеркнул Патрушев.
При этом особое внимание следует уделить взаимодействию учебных заведений с предприятиями, заинтересованными в трудоустройстве выпускников, отметил он.
"Это, в первую очередь, целевая подготовка, а также шефство, кураторство", - пояснил Патрушев.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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