https://ria.ru/20240829/patrushev-1969213007.html

Патрушев призвал внедрять в судостроительных вузах программы специалитета

Патрушев призвал внедрять в судостроительных вузах программы специалитета - РИА Новости, 29.08.2024

Патрушев призвал внедрять в судостроительных вузах программы специалитета

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал активнее внедрять программы специалитета в судостроительных вузах, чтобы... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:35

2024-08-29T13:35

2024-08-29T17:33

россия

санкт-петербург

николай патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969293021_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_117361b822aa5094df4e936eee8cba4b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал активнее внедрять программы специалитета в судостроительных вузах, чтобы те качественно готовили инженеров для судостроения и смежных отраслей промышленности. Он выступил в Санкт-Петербурге на совещании по подготовке кадров для отечественного судостроения. Среди важных проблем, которые необходимо решить, – качество подготовки специалистов, и прежде всего инженеров, отметил помощник президента. "По мнению работодателей, полученные выпускниками судостроительных вузов знания и навыки не в полной мере соответствуют их предстоящей профессиональной деятельности на предприятиях и в конструкторских бюро", - констатировал Патрушев. "Для качественной подготовки инженеров для судостроения и смежных отраслей промышленности необходимо активнее внедрять программы специалитета. В этом случае студент получит необходимый объем знаний по фундаментальным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам в сочетании с навыками, приобретенными в ходе производственных практик на предприятиях", - подчеркнул Патрушев. При этом особое внимание следует уделить взаимодействию учебных заведений с предприятиями, заинтересованными в трудоустройстве выпускников, отметил он. "Это, в первую очередь, целевая подготовка, а также шефство, кураторство", - пояснил Патрушев.

https://ria.ru/20240729/kollegiya-1962737437.html

https://ria.ru/20240827/patrushev-1968723472.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, николай патрушев