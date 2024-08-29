https://ria.ru/20240829/orekhovyy_spas-1968691427.html
День Спаса Нерукотворного (Ореховый Спас) по православному календарю
День Спаса Нерукотворного (Ореховый Спас) по православному календарю - РИА Новости, 29.08.2024
День Спаса Нерукотворного (Ореховый Спас) по православному календарю
29 августа (16 августа по старому стилю) Русская православная церковь празднует Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:00
2024-08-29T03:00
2024-08-29T03:00
справки
религиозные праздники
русская православная церковь
православие
ореховый спас
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29 августа (16 августа по старому стилю) Русская православная церковь празднует Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа в 944 году. Это празднество называют Третьим Спасом или "Спасом на холсте". Предание свидетельствует, что во времена проповеди Иисуса Христа в городе Эдессе (ныне город Шанлыурфа в Турции) правил сирийский царь Авгарь. Он был поражен проказой по всему телу. Слух о великих чудесах, творимых Иисусом Христом, распространился по Сирии и дошел до Авгаря, который уверовал в него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой исцелить его. С письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Иисуса Христа, окруженного народом. Он не мог подойти к нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Иисуса, но это ему никак не удавалось. Христос сам подозвал Ананию, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором восхвалил веру правителя и обещал прислать своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся его Божественный Лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Эдессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей, который проповедал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Эдессы. Описывая это событие в своей Церковной истории, римский историк IV века Евсевий Кесарийский в качестве доказательства приводит два переведенных им документа из архивов Эдессы – письмо Авгаря и ответ Иисуса. Цитируются они и армянским историком V века Моисеем Хоренским. А в VI веке Прокопий Кесарийский в книге "Война с персами. Война с вандалами. Тайная история" описывает посещение Авгаря апостолом Фаддеем. Написав на Нерукотворном Образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится", Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили обычай поклоняться Нерукотворному Образу, проходя через ворота. Один из правнуков Авгаря, правивший Эдессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять Убрус с городской стены. Христос явился в видении эдесскому епископу и повелел спрятать свое изображение. Епископ пришел ночью к воротам, зажег перед образом лампаду и заложил его глиняной доской и кирпичами.В 545 году, во время осады Эдессы войсками персидского царя Хозроя, эдесскому епископу Евлалию было дано откровение о местонахождении Нерукотворного Образа. Разобрав в указанном месте кирпичную кладку, жители увидели не только прекрасно сохранившийся образ, но и отпечаток Пресвятого лика на керамике – глиняной доске, закрывавшей святой Убрус. После совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило.В 630 году Эдессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку.В 944 году император Константин Багрянородный (912-959) пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу православия Константинополь и выкупил его у эмира – правителя Эдессы. С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя и его письмо Авгарю были перенесены в Константинополь. 16 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы. С того времени он стал главной византийской святыней.О последующей судьбе Нерукотворного Образа существует несколько преданий. По одному из них, его похитили крестоносцы во времена их владычества в Константинополе (1204-1261), но корабль, на который была взята святыня, утонул в Мраморном море. По другим, Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранился в монастыре в честь апостола Варфоломея. Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них, называемый "на керамии" (на черепице), отпечатался, когда Анания прятал образ у стены Эдессы. Другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию.Особое почитание этого праздника в Русской православной церкви выразилось и в иконописании. Икона Нерукотворного Образа – одна из наиболее распространенных.Почитание Нерукотворного Образа пришло на Русь в XI-XII веках и особенно широко распространилось со второй половины XIV века. В 1355 году московский митрополит Алексий привез из Константинополя список иконы Спаса Нерукотворного, для которого был заложен храм. По всей стране стали строить церкви, монастыри и приделы храмов, посвященные Нерукотворному Образу и получавшие название "Спасских".Перед иконой Спаса молился Дмитрий Донской, воспитанник митрополита Алексия, получив известие о нападении Мамая. Хоругвь с иконой Спаса сопровождала русское войско в походах начиная с Куликовской битвы (1380) вплоть до Первой мировой войны (1914-1918). Эти хоругви стали называть "знамениями" или "знаменами" – так слово "знамя" заменило древнерусское "стяг".Иконы Спаса размещали на крепостных башнях. Так же, как и в Византии, Спас Нерукотворный стал "оберегом" города и страны и одним из центральных образов русского православия, близким по значению и смыслу к кресту и распятию.В народе Спас Нерукотворный стал называться "Спасом на полотне" или Третьим Спасом – праздником, завершающим Успенский пост (исторически совпавшее с Успением перенесение Нерукотворного Образа в Константинополь было решено вспоминать на следующий день, чтобы не смешивать два торжества). В этот день пекли хлеб из зерна нового урожая – главное угощение праздника.В некоторых регионах, например, в Черноземье, где лесов мало, в храмы в этот день издавна несли пшеницу и рожь. А в северных широтах, где не такой богатый урожай хлеба, люди освящали орехи, коими богаты местные леса. Отсюда и двойственное название праздника – Хлебный и Ореховый спас. Но, как отмечают священнослужители, оба именования равнозначны. Кое-где праздник еще именуют Холщовым спасом – потому что с этого дня начинают продавать тканные холсты. А где-то его называют спасом Осенним, так как с этого дня начинаются холода. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, религиозные праздники, русская православная церковь, православие, ореховый спас
Справки, Религиозные праздники, Русская православная церковь, Православие, Ореховый Спас
29 августа (16 августа по старому стилю) Русская православная церковь празднует
Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа в 944 году.
Это празднество называют Третьим Спасом или "Спасом на холсте". Предание свидетельствует, что во времена проповеди Иисуса Христа в городе Эдессе (ныне город Шанлыурфа в Турции) правил сирийский царь Авгарь. Он был поражен проказой по всему телу. Слух о великих чудесах, творимых Иисусом Христом, распространился по Сирии и дошел до Авгаря, который уверовал в него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой исцелить его. С письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Иисуса Христа, окруженного народом. Он не мог подойти к нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Иисуса, но это ему никак не удавалось. Христос сам подозвал Ананию, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором восхвалил веру правителя и обещал прислать своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил
принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся его Божественный Лик.
Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Эдессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей, который проповедал Евангелие и крестил
уверовавшего Авгаря и всех жителей Эдессы.
Описывая это событие в своей Церковной истории, римский историк IV века Евсевий Кесарийский в качестве доказательства приводит
два переведенных им документа из архивов Эдессы – письмо Авгаря и ответ Иисуса. Цитируются они и армянским историком V века Моисеем Хоренским. А в VI веке Прокопий Кесарийский в книге "Война с персами. Война с вандалами. Тайная история" описывает посещение Авгаря апостолом Фаддеем.
Написав на Нерукотворном Образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится", Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили обычай поклоняться Нерукотворному Образу, проходя через ворота. Один из правнуков Авгаря, правивший Эдессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять Убрус с городской стены. Христос явился в видении эдесскому епископу и повелел спрятать свое изображение. Епископ пришел ночью к воротам, зажег перед образом лампаду и заложил его глиняной доской и кирпичами.
В 545 году, во время осады Эдессы войсками персидского царя Хозроя, эдесскому епископу Евлалию было дано откровение о местонахождении Нерукотворного Образа. Разобрав в указанном месте кирпичную кладку, жители увидели не только прекрасно сохранившийся образ, но и отпечаток Пресвятого лика на керамике – глиняной доске, закрывавшей святой Убрус. После совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило.
В 630 году Эдессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку.
В 944 году император Константин Багрянородный (912-959) пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу православия Константинополь и выкупил его у эмира – правителя Эдессы. С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя и его письмо Авгарю были перенесены в Константинополь. 16 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы. С того времени он стал главной византийской святыней.
О последующей судьбе Нерукотворного Образа существует несколько преданий. По одному из них, его похитили крестоносцы во времена их владычества в Константинополе (1204-1261), но корабль, на который была взята святыня, утонул в Мраморном море. По другим, Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранился в монастыре в честь апостола Варфоломея. Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них, называемый "на керамии" (на черепице), отпечатался, когда Анания прятал образ у стены Эдессы. Другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию.
Особое почитание этого праздника в Русской православной церкви выразилось и в иконописании. Икона Нерукотворного Образа – одна из наиболее распространенных.
Почитание Нерукотворного Образа пришло на Русь в XI-XII веках и особенно широко распространилось со второй половины XIV века. В 1355 году московский митрополит Алексий привез из Константинополя список иконы Спаса Нерукотворного, для которого был заложен храм. По всей стране стали строить церкви, монастыри и приделы храмов, посвященные Нерукотворному Образу и получавшие название "Спасских".
Перед иконой Спаса молился Дмитрий Донской
, воспитанник митрополита Алексия, получив известие о нападении Мамая. Хоругвь с иконой Спаса сопровождала русское войско в походах начиная с Куликовской битвы (1380) вплоть до Первой мировой войны (1914-1918). Эти хоругви стали называть "знамениями" или "знаменами" – так слово "знамя" заменило древнерусское "стяг".
Иконы Спаса размещали на крепостных башнях. Так же, как и в Византии, Спас Нерукотворный стал "оберегом" города и страны и одним из центральных образов русского православия, близким по значению и смыслу к кресту и распятию.
В народе Спас Нерукотворный стал называться "Спасом на полотне" или Третьим Спасом – праздником, завершающим Успенский пост (исторически совпавшее с Успением перенесение Нерукотворного Образа в Константинополь было решено вспоминать на следующий день, чтобы не смешивать два торжества). В этот день пекли хлеб из зерна нового урожая – главное угощение праздника.
В некоторых регионах, например, в Черноземье, где лесов мало, в храмы в этот день издавна несли пшеницу и рожь. А в северных широтах, где не такой богатый урожай хлеба, люди освящали орехи, коими богаты местные леса. Отсюда и двойственное название праздника – Хлебный и Ореховый спас. Но, как отмечают священнослужители, оба именования равнозначны. Кое-где праздник еще именуют Холщовым спасом – потому что с этого дня начинают продавать тканные холсты. А где-то его называют спасом Осенним
, так как с этого дня начинаются холода.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников