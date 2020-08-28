Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200828/spas-1576436433.html
Ореховый спас 2020 - как празднуют третий спас и чего нельзя делать
Ореховый или Хлебный спас в 2020 году в России отмечается 29 августа. Что это за праздник, каковы его история и традиции, приметы, обряды и обычаи, а также... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:04
2020-08-28T15:04
религия и мировоззрение
иисус христос
русская православная церковь
эдесса
палестина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575998219_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bc9d7509813f5fba547bc7dce2b6c72f.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Ореховый или Хлебный спас в 2020 году в России отмечается 29 августа. Что это за праздник, каковы его история и традиции, приметы, обряды и обычаи, а также поздравления с ним - в материале РИА Новости.Третий спас - Ореховый или ХлебныйВ августе у православных наступает череда особых праздников, когда освящают плоды нового урожая. И все они посвящены Господу Иисусу Христу - Спасителю. Отсюда их название – спасы. Первый из них отмечается 14 августа. В церковном календаре он назван Происхождением честных древ Животворящего Креста. А в народе его именуют Медовым спасом. В середине августа собирают и освящают новый урожай меда.Второй – 19 августа – по церковному календарю Преображение Господне. В этот день принято освящать яблоки и другие фрукты. Отсюда и альтернативное название: Яблочный спас. А третий празднуют 29 августа. Официально эта дата называется Перенесением из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. После службы в этот день верующие освящают зерно нового урожая и орехи.Где-то, как, например, в Черноземье, где лесов мало, в храмы в этот день издавна несли пшеницу и рожь. А в северных регионах, где не такой богатый урожай хлеба, люди освящали орехи, коими богаты местные леса. Отсюда и двойственное название праздника. Но, как отмечают священнослужители, оба именования – Хлебный и Ореховый – равнозначны. Кроме того, в некоторых регионах праздник именуется Холщовым спасом – потому что с этого дня начинают продавать тканные холсты. А где-то его называют спасом Осенним, потому что с этого дня начинаются холода.История праздникаИстория праздника восходит к Iвеку нашей эры. Согласно преданию, царя ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь одолела проказа. Попытки лекарей вылечить его были безуспешны. И однажды он услышал о могущественном проповеднике в Палестине, который исцелял всех нуждающихся.Речь шла об Иисусе Христе. Царь прислал к нему слуг, которые попросили Господа пойти в Эдессу. Но Спаситель велел подать ему воду и полотенце (убрус). Умывшись, он обтер им свое лицо. И на полотне чудесным образом отпечатался Его Лик.Этот плат слуги повезли обратно в Эдессу. Авгарь, приложившись к нему, тотчас исцелился. Впоследствии он вместе со своими слугами принял крещение от одного из учеников Христа. А сам убрус стали особо почитать. По преданию, именно с него верующие начали писать первые иконы. Долгое время святыня хранилась в Эдессе, пока в 944 году ее торжественно не перенесли в Константинополь. Собственно, это событие верующие и вспоминают 29 августа.К сожалению, в 1204 году во время разграбления византийской столицы крестоносцами реликвия была безвозвратно утрачена. Ее поиски ведутся до сих пор. Когда отмечаетсяИзначально этот праздник был из разряда местных – его отмечали только жители Константинополя. Однако в связи широким почитанием Спаса Нерукотворного христианами он довольно быстро стал общецерковным.Верующие отмечают его в этом году 29 августа, как и всегда (это не переходящий праздник церковного календаря). В этот день Церковь также продолжает отмечать один из 12 главных праздников года, который приходится на 28 августа, - Успения Пресвятой Богородицы. Кроме того, в этот день верующие молятся Феодоровской иконе Богоматери и вспоминают мученика Диомида. Из года в год дата Орехового или Хлебного спаса остается неизменной. Как празднуют Ореховый спасНакануне праздника, вечером 28 августа, в храмах совершается всенощное бдение. На нем поется великое славословие – особые гимны, посвященные Господу Спасителю. Обычно их поют только по большим праздникам. В сам день Третьего спаса после Божественной литургии духовенство совершает молебен с освящением воды. А после освящает принесенный верующими урожай.В народе в этот день продолжаются гуляния, которые начались накануне – с завершением Успенского поста, в честь Успения Богородицы. Однако гуляют в основном в городах, а в деревнях в этот же начинались работы: крестьяне сеяли озимые. Что можно и чего нельзя делатьСчитается, что в Хлебный спас, как и в день любого другого большого церковного праздника, нельзя заниматься тяжелой работой. Однако это правило, как отмечают священники, не относится к повседневным бытовым заботам. Также не возбраняется трудиться в этот день, если работу нельзя отложить. Главное – постараться посвятить хотя бы часть праздничного дня посещению храма или усердной молитве дома. На праздник Третьего спаса верующие могут прийти в храм на службу, а после освятить зерно или орехи. Также можно в храме или дома прочитать акафист Нерукотворному Образу Спасителя.А что касается праздничных и домашних трапез, то после наступившего накануне большого праздника Успения Богородицы, предварявшегося многодневным говением, уже можно есть непостную пищу. Традиции и приметыС Ореховым спасом связано немало народных традиций. В этот день было принято печь хлеб из освященного зерна. Потом им угощали соседей и всех нуждающихся. Кроме того, в старину на праздник освящали новые колодцы. А в деревнях обходили троекратно родники, совершая ритуал "закрытия теплого времени года" - чтобы водоем вдруг не замерз зимой. А девушки в селах устраивали гадания на суженого.Считалось, что если журавль улетит на юг к Третьему спасу, то значит праздник Покрова (14 октября) будет морозным. Если же к празднику выдался богатый урожай орехов, то на следующий год их почти не будет. Зато богато уродится хлеб. Ореховый спас в живописи и литературеХлебный спас не так популярен в русской литературе, как Яблочный. Однако ему тоже посвящено немало рассказов. Особое внимание этому празднику уделял известный писатель Иван Шмелев.А вот в живописи куда больше полотен, связанных с этой датой. Прежде всего, художники уделяли внимание народным мотивам, так как в XIX - начале XX веков они пользовались большим спросом у коллекционеров. Популярны они и сейчас. В полотнах современных российских художников обыгрываются главные символы праздника – орехи и пшеничные зерна. ПоздравленияКаких-то устоявшихся речевых формул для обращения друг к другу в день этого праздника нет. Верующие обычно говорят: " С Ореховым спасом!", "С Хлебным спасом!" Или чаще просто: "С праздником!". Однако в Сети можно встретить немало стихов, посвященных событию. Их как воцерковленные верующие, так и просто интересующиеся народными традициями люди в наши дни активно пересылают друг другу в соцсетях и мессенджерах:Прекрасный праздник, славный пир<br>Нам щедро дарит Божий мир,<br>На Спас наш хлеб — всего вкусней,<br>Душа и чище и добрей!Пусть солнце лучик дарит Вам —<br>Благословение хлебам.<br>Ты, Третий Спас, нам помоги<br>Испечь на славу пироги!
https://ria.ru/20200828/uspenie-1576402159.html
эдесса
палестина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575998219_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_e77b859ee05d99c20fe2a972bd411f86.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иисус христос, русская православная церковь, эдесса, палестина, общество

Ореховый спас 2020 - как празднуют третий спас и чего нельзя делать

15:04 28.08.2020
0
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПод центральным куполом Главного храма Вооруженных сил РФ в Московской области выложен самый большой в мире образ Спаса Нерукотворного
Под центральным куполом Главного храма Вооруженных сил РФ в Московской области выложен самый большой в мире образ Спаса Нерукотворного
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Ореховый или Хлебный спас в 2020 году в России отмечается 29 августа. Что это за праздник, каковы его история и традиции, приметы, обряды и обычаи, а также поздравления с ним - в материале РИА Новости.

Третий спас - Ореховый или Хлебный

В августе у православных наступает череда особых праздников, когда освящают плоды нового урожая. И все они посвящены Господу Иисусу Христу - Спасителю. Отсюда их название – спасы.
Первый из них отмечается 14 августа. В церковном календаре он назван Происхождением честных древ Животворящего Креста. А в народе его именуют Медовым спасом. В середине августа собирают и освящают новый урожай меда.
Второй – 19 августа – по церковному календарю Преображение Господне. В этот день принято освящать яблоки и другие фрукты. Отсюда и альтернативное название: Яблочный спас.
А третий празднуют 29 августа. Официально эта дата называется Перенесением из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. После службы в этот день верующие освящают зерно нового урожая и орехи.
Где-то, как, например, в Черноземье, где лесов мало, в храмы в этот день издавна несли пшеницу и рожь. А в северных регионах, где не такой богатый урожай хлеба, люди освящали орехи, коими богаты местные леса. Отсюда и двойственное название праздника. Но, как отмечают священнослужители, оба именования – Хлебный и Ореховый – равнозначны.
© Depositphotos / FreilaОреховый хлеб с клюквой
Ореховый хлеб с клюквой
© Depositphotos / Freila
Ореховый хлеб с клюквой
Кроме того, в некоторых регионах праздник именуется Холщовым спасом – потому что с этого дня начинают продавать тканные холсты. А где-то его называют спасом Осенним, потому что с этого дня начинаются холода.

История праздника

История праздника восходит к Iвеку нашей эры. Согласно преданию, царя ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь одолела проказа. Попытки лекарей вылечить его были безуспешны. И однажды он услышал о могущественном проповеднике в Палестине, который исцелял всех нуждающихся.
Речь шла об Иисусе Христе. Царь прислал к нему слуг, которые попросили Господа пойти в Эдессу. Но Спаситель велел подать ему воду и полотенце (убрус). Умывшись, он обтер им свое лицо. И на полотне чудесным образом отпечатался Его Лик.
Этот плат слуги повезли обратно в Эдессу. Авгарь, приложившись к нему, тотчас исцелился. Впоследствии он вместе со своими слугами принял крещение от одного из учеников Христа.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкИкона Д.Головченко "Спас Нерукотворный"
Икона Д.Головченко Спас Нерукотворный
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Икона Д.Головченко "Спас Нерукотворный"
А сам убрус стали особо почитать. По преданию, именно с него верующие начали писать первые иконы. Долгое время святыня хранилась в Эдессе, пока в 944 году ее торжественно не перенесли в Константинополь. Собственно, это событие верующие и вспоминают 29 августа.
К сожалению, в 1204 году во время разграбления византийской столицы крестоносцами реликвия была безвозвратно утрачена. Ее поиски ведутся до сих пор.

Когда отмечается

Изначально этот праздник был из разряда местных – его отмечали только жители Константинополя. Однако в связи широким почитанием Спаса Нерукотворного христианами он довольно быстро стал общецерковным.
Верующие отмечают его в этом году 29 августа, как и всегда (это не переходящий праздник церковного календаря). В этот день Церковь также продолжает отмечать один из 12 главных праздников года, который приходится на 28 августа, - Успения Пресвятой Богородицы. Кроме того, в этот день верующие молятся Феодоровской иконе Богоматери и вспоминают мученика Диомида.
Из года в год дата Орехового или Хлебного спаса остается неизменной.
© РИА Новости / Владимир ВдовинРепродукция фрески "Троица" работы Феофана Грека
Репродукция фрески Троица работы Феофана Грека
© РИА Новости / Владимир Вдовин
Репродукция фрески "Троица" работы Феофана Грека

Как празднуют Ореховый спас

Накануне праздника, вечером 28 августа, в храмах совершается всенощное бдение. На нем поется великое славословие – особые гимны, посвященные Господу Спасителю. Обычно их поют только по большим праздникам.
В сам день Третьего спаса после Божественной литургии духовенство совершает молебен с освящением воды. А после освящает принесенный верующими урожай.
В народе в этот день продолжаются гуляния, которые начались накануне – с завершением Успенского поста, в честь Успения Богородицы. Однако гуляют в основном в городах, а в деревнях в этот же начинались работы: крестьяне сеяли озимые.

Что можно и чего нельзя делать

Считается, что в Хлебный спас, как и в день любого другого большого церковного праздника, нельзя заниматься тяжелой работой. Однако это правило, как отмечают священники, не относится к повседневным бытовым заботам. Также не возбраняется трудиться в этот день, если работу нельзя отложить.
Главное – постараться посвятить хотя бы часть праздничного дня посещению храма или усердной молитве дома.
На праздник Третьего спаса верующие могут прийти в храм на службу, а после освятить зерно или орехи. Также можно в храме или дома прочитать акафист Нерукотворному Образу Спасителя.
© РИА НовостиИкона "Спас Ярое Око"
Икона Спас Ярое Око
© РИА Новости
Икона "Спас Ярое Око"
А что касается праздничных и домашних трапез, то после наступившего накануне большого праздника Успения Богородицы, предварявшегося многодневным говением, уже можно есть непостную пищу.

Традиции и приметы

С Ореховым спасом связано немало народных традиций. В этот день было принято печь хлеб из освященного зерна. Потом им угощали соседей и всех нуждающихся.
Кроме того, в старину на праздник освящали новые колодцы. А в деревнях обходили троекратно родники, совершая ритуал "закрытия теплого времени года" - чтобы водоем вдруг не замерз зимой. А девушки в селах устраивали гадания на суженого.
Считалось, что если журавль улетит на юг к Третьему спасу, то значит праздник Покрова (14 октября) будет морозным. Если же к празднику выдался богатый урожай орехов, то на следующий год их почти не будет. Зато богато уродится хлеб.

Ореховый спас в живописи и литературе

Хлебный спас не так популярен в русской литературе, как Яблочный. Однако ему тоже посвящено немало рассказов. Особое внимание этому празднику уделял известный писатель Иван Шмелев.
А вот в живописи куда больше полотен, связанных с этой датой. Прежде всего, художники уделяли внимание народным мотивам, так как в XIX - начале XX веков они пользовались большим спросом у коллекционеров.
Популярны они и сейчас. В полотнах современных российских художников обыгрываются главные символы праздника – орехи и пшеничные зерна.
© Depositphotos / Berkovich TatyanaОрехи
Орехи
© Depositphotos / Berkovich Tatyana
Орехи

Поздравления

Каких-то устоявшихся речевых формул для обращения друг к другу в день этого праздника нет. Верующие обычно говорят: " С Ореховым спасом!", "С Хлебным спасом!" Или чаще просто: "С праздником!".
Однако в Сети можно встретить немало стихов, посвященных событию. Их как воцерковленные верующие, так и просто интересующиеся народными традициями люди в наши дни активно пересылают друг другу в соцсетях и мессенджерах:
Прекрасный праздник, славный пир
Нам щедро дарит Божий мир,
На Спас наш хлеб — всего вкусней,
Душа и чище и добрей!
Пусть солнце лучик дарит Вам —
Благословение хлебам.
Ты, Третий Спас, нам помоги
Испечь на славу пироги!
Икона «Успение Богородицы с образом Богоматери Неопалимая Купина»
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Почему у праздника Успения так много названий
000000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеИисус ХристосРусская православная церковьЭдессаПалестинаОбщество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала