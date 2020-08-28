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Ореховый спас 2020 - как празднуют третий спас и чего нельзя делать

Ореховый или Хлебный спас в 2020 году в России отмечается 29 августа. Что это за праздник, каковы его история и традиции, приметы, обряды и обычаи, а также... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:04

2020-08-28T15:04

2020-08-28T15:04

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иисус христос

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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Ореховый или Хлебный спас в 2020 году в России отмечается 29 августа. Что это за праздник, каковы его история и традиции, приметы, обряды и обычаи, а также поздравления с ним - в материале РИА Новости.Третий спас - Ореховый или ХлебныйВ августе у православных наступает череда особых праздников, когда освящают плоды нового урожая. И все они посвящены Господу Иисусу Христу - Спасителю. Отсюда их название – спасы. Первый из них отмечается 14 августа. В церковном календаре он назван Происхождением честных древ Животворящего Креста. А в народе его именуют Медовым спасом. В середине августа собирают и освящают новый урожай меда.Второй – 19 августа – по церковному календарю Преображение Господне. В этот день принято освящать яблоки и другие фрукты. Отсюда и альтернативное название: Яблочный спас. А третий празднуют 29 августа. Официально эта дата называется Перенесением из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. После службы в этот день верующие освящают зерно нового урожая и орехи.Где-то, как, например, в Черноземье, где лесов мало, в храмы в этот день издавна несли пшеницу и рожь. А в северных регионах, где не такой богатый урожай хлеба, люди освящали орехи, коими богаты местные леса. Отсюда и двойственное название праздника. Но, как отмечают священнослужители, оба именования – Хлебный и Ореховый – равнозначны. Кроме того, в некоторых регионах праздник именуется Холщовым спасом – потому что с этого дня начинают продавать тканные холсты. А где-то его называют спасом Осенним, потому что с этого дня начинаются холода.История праздникаИстория праздника восходит к Iвеку нашей эры. Согласно преданию, царя ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь одолела проказа. Попытки лекарей вылечить его были безуспешны. И однажды он услышал о могущественном проповеднике в Палестине, который исцелял всех нуждающихся.Речь шла об Иисусе Христе. Царь прислал к нему слуг, которые попросили Господа пойти в Эдессу. Но Спаситель велел подать ему воду и полотенце (убрус). Умывшись, он обтер им свое лицо. И на полотне чудесным образом отпечатался Его Лик.Этот плат слуги повезли обратно в Эдессу. Авгарь, приложившись к нему, тотчас исцелился. Впоследствии он вместе со своими слугами принял крещение от одного из учеников Христа. А сам убрус стали особо почитать. По преданию, именно с него верующие начали писать первые иконы. Долгое время святыня хранилась в Эдессе, пока в 944 году ее торжественно не перенесли в Константинополь. Собственно, это событие верующие и вспоминают 29 августа.К сожалению, в 1204 году во время разграбления византийской столицы крестоносцами реликвия была безвозвратно утрачена. Ее поиски ведутся до сих пор. Когда отмечаетсяИзначально этот праздник был из разряда местных – его отмечали только жители Константинополя. Однако в связи широким почитанием Спаса Нерукотворного христианами он довольно быстро стал общецерковным.Верующие отмечают его в этом году 29 августа, как и всегда (это не переходящий праздник церковного календаря). В этот день Церковь также продолжает отмечать один из 12 главных праздников года, который приходится на 28 августа, - Успения Пресвятой Богородицы. Кроме того, в этот день верующие молятся Феодоровской иконе Богоматери и вспоминают мученика Диомида. Из года в год дата Орехового или Хлебного спаса остается неизменной. Как празднуют Ореховый спасНакануне праздника, вечером 28 августа, в храмах совершается всенощное бдение. На нем поется великое славословие – особые гимны, посвященные Господу Спасителю. Обычно их поют только по большим праздникам. В сам день Третьего спаса после Божественной литургии духовенство совершает молебен с освящением воды. А после освящает принесенный верующими урожай.В народе в этот день продолжаются гуляния, которые начались накануне – с завершением Успенского поста, в честь Успения Богородицы. Однако гуляют в основном в городах, а в деревнях в этот же начинались работы: крестьяне сеяли озимые. Что можно и чего нельзя делатьСчитается, что в Хлебный спас, как и в день любого другого большого церковного праздника, нельзя заниматься тяжелой работой. Однако это правило, как отмечают священники, не относится к повседневным бытовым заботам. Также не возбраняется трудиться в этот день, если работу нельзя отложить. Главное – постараться посвятить хотя бы часть праздничного дня посещению храма или усердной молитве дома. На праздник Третьего спаса верующие могут прийти в храм на службу, а после освятить зерно или орехи. Также можно в храме или дома прочитать акафист Нерукотворному Образу Спасителя.А что касается праздничных и домашних трапез, то после наступившего накануне большого праздника Успения Богородицы, предварявшегося многодневным говением, уже можно есть непостную пищу. Традиции и приметыС Ореховым спасом связано немало народных традиций. В этот день было принято печь хлеб из освященного зерна. Потом им угощали соседей и всех нуждающихся. Кроме того, в старину на праздник освящали новые колодцы. А в деревнях обходили троекратно родники, совершая ритуал "закрытия теплого времени года" - чтобы водоем вдруг не замерз зимой. А девушки в селах устраивали гадания на суженого.Считалось, что если журавль улетит на юг к Третьему спасу, то значит праздник Покрова (14 октября) будет морозным. Если же к празднику выдался богатый урожай орехов, то на следующий год их почти не будет. Зато богато уродится хлеб. Ореховый спас в живописи и литературеХлебный спас не так популярен в русской литературе, как Яблочный. Однако ему тоже посвящено немало рассказов. Особое внимание этому празднику уделял известный писатель Иван Шмелев.А вот в живописи куда больше полотен, связанных с этой датой. Прежде всего, художники уделяли внимание народным мотивам, так как в XIX - начале XX веков они пользовались большим спросом у коллекционеров. Популярны они и сейчас. В полотнах современных российских художников обыгрываются главные символы праздника – орехи и пшеничные зерна. ПоздравленияКаких-то устоявшихся речевых формул для обращения друг к другу в день этого праздника нет. Верующие обычно говорят: " С Ореховым спасом!", "С Хлебным спасом!" Или чаще просто: "С праздником!". Однако в Сети можно встретить немало стихов, посвященных событию. Их как воцерковленные верующие, так и просто интересующиеся народными традициями люди в наши дни активно пересылают друг другу в соцсетях и мессенджерах:Прекрасный праздник, славный пир<br>Нам щедро дарит Божий мир,<br>На Спас наш хлеб — всего вкусней,<br>Душа и чище и добрей!Пусть солнце лучик дарит Вам —<br>Благословение хлебам.<br>Ты, Третий Спас, нам помоги<br>Испечь на славу пироги!

https://ria.ru/20200828/uspenie-1576402159.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, русская православная церковь, эдесса, палестина, общество