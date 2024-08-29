https://ria.ru/20240829/ofis-1969225608.html

Офис Telegram в Дубае регулярно продлевает аренду

Офис Telegram в Дубае регулярно продлевает аренду - РИА Новости, 29.08.2024

Офис Telegram в Дубае регулярно продлевает аренду

Офис Telegram регулярно продлевает аренду, но пустует, сообщили РИА Новости сотрудники здания в Дубае, где находится это помещение. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:09

2024-08-29T14:09

2024-08-29T14:09

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задержание павла дурова во франции

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ДУБАЙ, 29 авг — РИА Новости. Офис Telegram регулярно продлевает аренду, но пустует, сообщили РИА Новости сотрудники здания в Дубае, где находится это помещение. Задержанный во Франции основатель мессенджера Telegram Павел Дуров также является гражданином ОАЭ. По словам двух рецепционистов одной из башен Business Central Towers в районе Dubai Internet City, офис на 23 этаже регулярно продлевает аренду, но ни сотрудники, ни посетители там не появляются. Аренда офиса является обычной практикой для официального ведения бизнеса в Дубае. По словам сотрудников здания, с момента открытия офиса в 2017 году он пустует и закрыт. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон в своем заявлении отметил, что задержание основателя Telegram не политическое решение, и пообещал, что вердикт по делу Дурова будут выносить судьи. Парижская прокуратура в среду сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html

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