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Офис Telegram в Дубае регулярно продлевает аренду
Офис Telegram в Дубае регулярно продлевает аренду - РИА Новости, 29.08.2024
Офис Telegram в Дубае регулярно продлевает аренду
Офис Telegram регулярно продлевает аренду, но пустует, сообщили РИА Новости сотрудники здания в Дубае, где находится это помещение. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:09
2024-08-29T14:09
2024-08-29T14:09
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ДУБАЙ, 29 авг — РИА Новости. Офис Telegram регулярно продлевает аренду, но пустует, сообщили РИА Новости сотрудники здания в Дубае, где находится это помещение. Задержанный во Франции основатель мессенджера Telegram Павел Дуров также является гражданином ОАЭ. По словам двух рецепционистов одной из башен Business Central Towers в районе Dubai Internet City, офис на 23 этаже регулярно продлевает аренду, но ни сотрудники, ни посетители там не появляются. Аренда офиса является обычной практикой для официального ведения бизнеса в Дубае. По словам сотрудников здания, с момента открытия офиса в 2017 году он пустует и закрыт. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон в своем заявлении отметил, что задержание основателя Telegram не политическое решение, и пообещал, что вердикт по делу Дурова будут выносить судьи. Парижская прокуратура в среду сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.
https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html
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в мире, франция, дубай, оаэ, павел дуров, эммануэль макрон, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Дубай, ОАЭ, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Офис Telegram в Дубае регулярно продлевает аренду
Офис Telegram в Дубае регулярно продлевает аренду, но пустует
ДУБАЙ, 29 авг — РИА Новости. Офис Telegram регулярно продлевает аренду, но пустует, сообщили РИА Новости сотрудники здания в Дубае, где находится это помещение.
Задержанный во Франции
основатель мессенджера Telegram Павел Дуров
также является гражданином ОАЭ
.
По словам двух рецепционистов одной из башен Business Central Towers в районе Dubai Internet City, офис на 23 этаже регулярно продлевает аренду, но ни сотрудники, ни посетители там не появляются.
Аренда офиса является обычной практикой для официального ведения бизнеса в Дубае.
По словам сотрудников здания, с момента открытия офиса в 2017 году он пустует и закрыт.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа
Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон
в своем заявлении отметил, что задержание основателя Telegram не политическое решение, и пообещал, что вердикт по делу Дурова будут выносить судьи.
Парижская прокуратура в среду сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.