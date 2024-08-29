https://ria.ru/20240829/obstrely-1969155348.html

ВСУ выпустили более 200 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более 200 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 29.08.2024

ВСУ выпустили более 200 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 200 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T11:05

2024-08-29T11:05

2024-08-29T11:06

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

карабаново

вячеслав гладков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969062953_0:138:960:678_1920x0_80_0_0_160c8382222992789017a817f3b53980.jpg

БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 200 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 28 августа украинские войска обстреляли 40 населенных пунктов в восьми районах области. В общей сложности было выпущено 206 снарядов и зафиксировано 43 атаки с использованием беспилотников. В Белгородском районе пострадал мужчина, он госпитализирован. За отчетный день различные разрушения выявлены в 34 частных домовладениях, промышленном предприятии, инфраструктурном объекте, 5 транспортных средствах, а также полностью сгорело нежилое помещение. "В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Байцуры, Берёзовка, Богун-Городок и Зозули выпущено 7 беспилотников… В Валуйском городском округе по сёлам Казинка, Карабаново и Новопетровка выпущено 10 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью двух БПЛА. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе по сёлам Новое и Тишанка, а также хутору Старый выпущены 31 боеприпас в ходе 6 обстрелов и 1 беспилотник", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов подверглись атакам с помощью 30 боеприпасов и 9 БПЛА. В Грайворонском городском округе по 9 населенным пунктам выпущено 78 снарядов и произведены атаки с помощью 9 беспилотников. В Краснояружском районе по селу Староселье выпущено 11 боеприпасов. Как отметил губернатор, над Прохоровским районом системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа. "В Шебекинском городском округе по посёлку Красное, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Графовка, Доброе, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, хуторам Балки, Мухин и Панков, выпущено 46 боеприпасов в ходе 9 обстрелов, а также совершены атаки с помощью 13 беспилотников", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

карабаново

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, белгородский район, карабаново, вячеслав гладков, происшествия