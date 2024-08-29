Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, ВСУ с 11.40 по 15.05 выпустили десять снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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