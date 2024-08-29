https://ria.ru/20240829/moskva-1969300878.html

Москва презентовала исследование по климатической повестке городов БРИКС

Москва презентовала исследование по климатической повестке городов БРИКС - РИА Новости, 29.08.2024

Москва презентовала исследование по климатической повестке городов БРИКС

Столица презентовала аналитическое исследование "Климатическая повестка городов БРИКС", на форуме, организованном Минэкономразвития РФ, и онлайн-инструментарий, РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:55

2024-08-29T17:55

2024-08-29T18:19

москва

мария багреева

брикс

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Столица презентовала аналитическое исследование "Климатическая повестка городов БРИКС", на форуме, организованном Минэкономразвития РФ, и онлайн-инструментарий, который города могут самостоятельно применять для диагностики решений в области противодействия изменениям климата. Как рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, сейчас БРИКС занимает важную роль в формировании климатической повестки мира и противодействию изменениям климата."В странах объединения проживает около 45 процентов населения планеты и производится более трети мирового ВВП, на них приходится свыше 40 процентов глобального потребления энергоресурсов и почти половина выбросов парниковых газов, связанных со сжиганием топлива", - приводит слова Багреевой пресс-служба департамента.Сообщается также, что в странах БРИКС на данный момент находится 41 из 100 мегаполисов мира, являющихся наиболее крупными эмитентами углекислого газа. В связи с этим переход городов на траекторию низкоуглеродного развития - необходимое условие для достижения климатических целей мира.Сейчас в Москве внедряют передовые практики в сфере устойчивого развития и климатической повестки во всех секторах городского хозяйства. Также город активно участвует в международном взаимодействии изменению климата. Столица организует исследования в области городской климатической политики, чтобы определить лучшие практики и изучить опыт мировых городов.В сообщении уточняется, что исследовании оценили работу 20 городов. Все они являются столицами и ключевыми экономическими центрами в странах БРИКС. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Мумбаи, Гуанчжоу, Пекин и Шанхай. Это - города с наиболее сбалансированным подходом к реализации климатической повестки. Помимо этого, в число лучших вошли Аддис-Абеба, Бразилиа, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Здесь отметили наибольший прогресс по выборочным направлениям оценки.

https://ria.ru/20240826/nastavniki-1968361764.html

https://ria.ru/20240822/oborot-1967681704.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мария багреева, брикс