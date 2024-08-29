https://ria.ru/20240829/moskva-1969196659.html

Москва считает Дурова россиянином, заявили в Кремле

Москва считает Дурова россиянином, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.08.2024

Москва считает Дурова россиянином, заявили в Кремле

Основатель Telegram Павел Дуров всё ещё является гражданином России, о получении им французского гражданства Кремлю ничего не известно, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:42

2024-08-29T12:42

2024-08-29T12:48

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров всё ещё является гражданином России, о получении им французского гражданства Кремлю ничего не известно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дуров все еще является гражданином России. А что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем. Это не наше дело", - сказал Песков журналистам.Москва считает Дурова гражданином России и при необходимости и в меру возможностей готова оказать ему содействие, добавил представитель Кремля. "Мы, конечно же, считаем его гражданином России. И по сути необходимости, в меру возможностей наших будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину России", - подытожил Песков. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию Франции, также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.Дуров обвиняется в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240829/durov-1969172891.html

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

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