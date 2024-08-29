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Москва считает Дурова россиянином, заявили в Кремле
Москва считает Дурова россиянином, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.08.2024
Москва считает Дурова россиянином, заявили в Кремле
Основатель Telegram Павел Дуров всё ещё является гражданином России, о получении им французского гражданства Кремлю ничего не известно, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:42
2024-08-29T12:42
2024-08-29T12:48
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задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров всё ещё является гражданином России, о получении им французского гражданства Кремлю ничего не известно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дуров все еще является гражданином России. А что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем. Это не наше дело", - сказал Песков журналистам.Москва считает Дурова гражданином России и при необходимости и в меру возможностей готова оказать ему содействие, добавил представитель Кремля. "Мы, конечно же, считаем его гражданином России. И по сути необходимости, в меру возможностей наших будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину России", - подытожил Песков. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию Франции, также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.Дуров обвиняется в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240829/durov-1969172891.html
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россия, франция, павел дуров, дмитрий песков, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире
Россия, Франция, Павел Дуров, Дмитрий Песков, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
Москва считает Дурова россиянином, заявили в Кремле
Песков: Москва считает Дурова гражданином России и готова оказать ему содействие
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров всё ещё является гражданином России, о получении им французского гражданства Кремлю ничего не известно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дуров все еще является гражданином России. А что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем. Это не наше дело", - сказал Песков журналистам.
Москва считает Дурова гражданином России и при необходимости и в меру возможностей готова оказать ему содействие, добавил представитель Кремля.
"Мы, конечно же, считаем его гражданином России. И по сути необходимости, в меру возможностей наших будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину России", - подытожил Песков.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа
Ле-Бурже 24 августа. Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию Франции
, также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.
Дуров обвиняется в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы.