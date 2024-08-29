https://ria.ru/20240829/matvienko-1969213917.html

Матвиенко обсудила с генсеком Совета МПА СНГ мероприятия на осень 2024 года

Матвиенко обсудила с генсеком Совета МПА СНГ мероприятия на осень 2024 года - РИА Новости, 29.08.2024

Матвиенко обсудила с генсеком Совета МПА СНГ мероприятия на осень 2024 года

Спикер Совфеда, председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) стран СНГ Валентина Матвиенко обсудила с генсекретарем Совета МПА СНГ Дмитрием Кобицким... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:25

2024-08-29T14:25

2024-08-29T14:25

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спикер Совфеда, председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) стран СНГ Валентина Матвиенко обсудила с генсекретарем Совета МПА СНГ Дмитрием Кобицким мероприятия ассамблеи на осень, кроме сессии в рамках работы ассамблеи запланированы международные форумы. Менее чем через месяц, 18 сентября, Таврический дворец распахнет свои двери для полутора тысяч гостей из 120 стран мира - делегатов IV Евразийского женского форума, сообщает официальный сайт Совфеда. Кроме того, секретариатом Совета МПА СНГ ведётся активная подготовка к мероприятиям осенней сессии Ассамблеи: 21-22 ноября пройдут заседание Совета МПА СНГ, 57-е пленарное заседание Ассамблеи, а также заседания постоянных комиссий МПА СНГ. В преддверии осенней сессии будет организован международный форум "Содружество моды", который в третий раз соберёт на площадке МПА СНГ представителей легкой промышленности и сферы моды из стран содружества. В конце октября также состоится международный туристический форум Travel Hub "Содружество". Впервые он будет выездным - обсуждение актуальных вопросов развития туризма на пространстве СНГ пройдет в Душанбе. Кобицкий также сообщил, что в ближайшие дни группа международных наблюдателей от МПА СНГ направится в Азербайджанскую Республику для участия в мониторинге парламентских выборов, которые назначены на 1 сентября. В составе группы наблюдателей - парламентарии из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, представители Ассамблеи и эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ. Координировать работу группы международных наблюдателей от МПА СНГ будет первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

https://ria.ru/20240826/minsk-1968577108.html

https://ria.ru/20240801/matvienko-1963387156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

душанбе, белоруссия, казахстан, валентина матвиенко, снг, совет федерации рф, россия