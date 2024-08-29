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Экс-президент Франции публично оскорбил Маска

Экс-президент Франции публично оскорбил Маска - РИА Новости, 29.08.2024

Экс-президент Франции публично оскорбил Маска

Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил американского предпринимателя Илона Маска с дьяволом, пишет CNews. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T20:21

2024-08-29T20:21

2024-08-29T20:21

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил американского предпринимателя Илона Маска с дьяволом, пишет CNews."Когда я вижу, что его принимают в Елисейском дворце, — это, как если бы вы пригласили дьявола в свой дом, но, очевидно, Эммануэля Макрона это не смущает", — сказал Олланд. Нынешний президент Франции встречался с американским бизнесменом в Париже в прошлом году.Олланд также добавил, что, на его взгляд, Илон Маск не желает добра человечеству.В понедельник бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй призвал Маска избегать поездок в Европу после ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

https://ria.ru/20240827/mask-1968656100.html

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