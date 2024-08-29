https://ria.ru/20240829/mask-1969327967.html
Экс-президент Франции публично оскорбил Маска
Экс-президент Франции публично оскорбил Маска - РИА Новости, 29.08.2024
Экс-президент Франции публично оскорбил Маска
Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил американского предпринимателя Илона Маска с дьяволом, пишет CNews. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:21
2024-08-29T20:21
2024-08-29T20:21
в мире
сша
франция
илон маск
франсуа олланд
эммануэль макрон
павел дуров
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил американского предпринимателя Илона Маска с дьяволом, пишет CNews."Когда я вижу, что его принимают в Елисейском дворце, — это, как если бы вы пригласили дьявола в свой дом, но, очевидно, Эммануэля Макрона это не смущает", — сказал Олланд. Нынешний президент Франции встречался с американским бизнесменом в Париже в прошлом году.Олланд также добавил, что, на его взгляд, Илон Маск не желает добра человечеству.В понедельник бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй призвал Маска избегать поездок в Европу после ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
https://ria.ru/20240827/mask-1968656100.html
сша
франция
париж
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021ba1e01d3672a1da324ec2da11ef39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, франция, илон маск, франсуа олланд, эммануэль макрон, павел дуров, париж, великобритания, telegram
В мире, США, Франция, Илон Маск, Франсуа Олланд, Эммануэль Макрон, Павел Дуров, Париж, Великобритания, Telegram
Экс-президент Франции публично оскорбил Маска
Экс-президент Франции Олланд назвал Маска дьяволом