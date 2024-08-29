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Экс-президент Франции публично оскорбил Маска - РИА Новости, 29.08.2024
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20:21 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/mask-1969327967.html
Экс-президент Франции публично оскорбил Маска
Экс-президент Франции публично оскорбил Маска - РИА Новости, 29.08.2024
Экс-президент Франции публично оскорбил Маска
Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил американского предпринимателя Илона Маска с дьяволом, пишет CNews. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:21
2024-08-29T20:21
в мире
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франсуа олланд
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил американского предпринимателя Илона Маска с дьяволом, пишет CNews."Когда я вижу, что его принимают в Елисейском дворце, — это, как если бы вы пригласили дьявола в свой дом, но, очевидно, Эммануэля Макрона это не смущает", — сказал Олланд. Нынешний президент Франции встречался с американским бизнесменом в Париже в прошлом году.Олланд также добавил, что, на его взгляд, Илон Маск не желает добра человечеству.В понедельник бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй призвал Маска избегать поездок в Европу после ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
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в мире, сша, франция, илон маск, франсуа олланд, эммануэль макрон, павел дуров, париж, великобритания, telegram
В мире, США, Франция, Илон Маск, Франсуа Олланд, Эммануэль Макрон, Павел Дуров, Париж, Великобритания, Telegram
Экс-президент Франции публично оскорбил Маска

Экс-президент Франции Олланд назвал Маска дьяволом

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил американского предпринимателя Илона Маска с дьяволом, пишет CNews.
«
"Когда я вижу, что его принимают в Елисейском дворце, — это, как если бы вы пригласили дьявола в свой дом, но, очевидно, Эммануэля Макрона это не смущает", — сказал Олланд. Нынешний президент Франции встречался с американским бизнесменом в Париже в прошлом году.
Олланд также добавил, что, на его взгляд, Илон Маск не желает добра человечеству.
В понедельник бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй призвал Маска избегать поездок в Европу после ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова
27 августа, 08:33
 
В миреСШАФранцияИлон МаскФрансуа ОлландЭммануэль МакронПавел ДуровПарижВеликобританияTelegram
 
 
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