https://ria.ru/20240829/makron-1969350291.html

Захарова прокомментировала слова Макрона о деле Дурова

Захарова прокомментировала слова Макрона о деле Дурова - РИА Новости, 29.08.2024

Захарова прокомментировала слова Макрона о деле Дурова

Президент Франции Эммануэль Макрон в ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова сам попал под обвинения в политических преследованиях, утверждая,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T23:23

2024-08-29T23:23

2024-08-29T23:23

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова сам попал под обвинения в политических преследованиях, утверждая, что задержание Дурова якобы связано лишь с судебным разбирательством, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как написала в своем Telegram-канале Захарова, Макрон ранее заявил, что ситуация вокруг Дурова во Франции - не политическое преследование, а юридическое разбирательство. "Думаю, следующий вопрос Макрону будет таким: "Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?". Как говорится, отвечать ему не переотвечать на эти и аналогичные вопросы", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Макрона. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html

https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html

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