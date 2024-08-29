Захарова прокомментировала слова Макрона о деле Дурова
Захарова: Макрон в случае с Дуровым сам попал под обвинения в преследованиях
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова сам попал под обвинения в политических преследованиях, утверждая, что задержание Дурова якобы связано лишь с судебным разбирательством, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как написала в своем Telegram-канале Захарова, Макрон ранее заявил, что ситуация вокруг Дурова во Франции - не политическое преследование, а юридическое разбирательство.
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"Думаю, следующий вопрос Макрону будет таким: "Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?". Как говорится, отвечать ему не переотвечать на эти и аналогичные вопросы", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Макрона.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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