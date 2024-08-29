Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Макрона о деле Дурова - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/makron-1969350291.html
Захарова прокомментировала слова Макрона о деле Дурова
Захарова прокомментировала слова Макрона о деле Дурова - РИА Новости, 29.08.2024
Захарова прокомментировала слова Макрона о деле Дурова
Президент Франции Эммануэль Макрон в ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова сам попал под обвинения в политических преследованиях, утверждая,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T23:23
2024-08-29T23:23
в мире
франция
россия
париж
павел дуров
эммануэль макрон
мария захарова
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова сам попал под обвинения в политических преследованиях, утверждая, что задержание Дурова якобы связано лишь с судебным разбирательством, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как написала в своем Telegram-канале Захарова, Макрон ранее заявил, что ситуация вокруг Дурова во Франции - не политическое преследование, а юридическое разбирательство. "Думаю, следующий вопрос Макрону будет таким: "Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?". Как говорится, отвечать ему не переотвечать на эти и аналогичные вопросы", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Макрона. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html
https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html
франция
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, париж, павел дуров, эммануэль макрон, мария захарова, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Россия, Париж, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Захарова прокомментировала слова Макрона о деле Дурова

Захарова: Макрон в случае с Дуровым сам попал под обвинения в преследованиях

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова сам попал под обвинения в политических преследованиях, утверждая, что задержание Дурова якобы связано лишь с судебным разбирательством, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как написала в своем Telegram-канале Захарова, Макрон ранее заявил, что ситуация вокруг Дурова во Франции - не политическое преследование, а юридическое разбирательство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Павел Дуров вышел из схватки с французами победителем
29 августа, 08:00
"Думаю, следующий вопрос Макрону будет таким: "Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?". Как говорится, отвечать ему не переотвечать на эти и аналогичные вопросы", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Макрона.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов
25 августа, 15:57
 
В миреФранцияРоссияПарижПавел ДуровЭммануэль МакронМария ЗахароваTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала