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Макрон утверждает, что не знал о прибытии Дурова во Францию - РИА Новости, 29.08.2024
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22:01 29.08.2024 (обновлено: 22:11 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/makron--1969341394.html
Макрон утверждает, что не знал о прибытии Дурова во Францию
Макрон утверждает, что не знал о прибытии Дурова во Францию - РИА Новости, 29.08.2024
Макрон утверждает, что не знал о прибытии Дурова во Францию
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не был осведомлен о прибытии основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Францию и не планировал с ним... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T22:01
2024-08-29T22:11
франция
задержание павла дурова во франции
telegram
павел дуров
эммануэль макрон
александр вучич
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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не был осведомлен о прибытии основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Францию и не планировал с ним встречаться.Ранее сатирическое издание Canard Enchaîné сообщило, что в ходе задержания Дуров заявил, что его ждут в Елисейском дворце, где у него планировался ужин с Макроном."Я совершенно не знал о прибытии господина Дурова во Францию… Это неправда, что я кого-либо приглашал... Я не должен был встретиться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в последующие дни. Я не был осведомлен о том, что он собирался прибыть во Францию", - сказал он в ходе пресс-конференции со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240829/durov-1969283482.html
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франция, задержание павла дурова во франции, telegram, павел дуров, эммануэль макрон, александр вучич, париж, в мире
Франция, Задержание Павла Дурова во Франции, Telegram, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Александр Вучич, Париж, В мире
Макрон утверждает, что не знал о прибытии Дурова во Францию

Макрон утверждает, что не знал о прибытии Дурова и не хотел с ним встречаться

© AP Photo / Yara NardiЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Yara Nardi
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не был осведомлен о прибытии основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Францию и не планировал с ним встречаться.
Ранее сатирическое издание Canard Enchaîné сообщило, что в ходе задержания Дуров заявил, что его ждут в Елисейском дворце, где у него планировался ужин с Макроном.
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"Я совершенно не знал о прибытии господина Дурова во Францию… Это неправда, что я кого-либо приглашал... Я не должен был встретиться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в последующие дни. Я не был осведомлен о том, что он собирался прибыть во Францию", - сказал он в ходе пресс-конференции со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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ФранцияЗадержание Павла Дурова во ФранцииTelegramПавел ДуровЭммануэль МакронАлександр ВучичПарижВ мире
 
 
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