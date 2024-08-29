https://ria.ru/20240829/krokus-1969258392.html

Появились подробности о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"

Появились подробности о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.08.2024

Появились подробности о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"

Фигуранту по делу о теракте в "Крокусе" Умеджону Солиеву 26 лет, он уроженец Таджикистана, свидетельствуют данные МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:32

2024-08-29T15:32

2024-08-29T15:41

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

таджикистан

россия

крокус сити холл

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Фигуранту по делу о теракте в "Крокусе" Умеджону Солиеву 26 лет, он уроженец Таджикистана, свидетельствуют данные МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.Национальность в карточке базы розыска полиции не указана, родился в июле в 1998 году в Душанбе.Сегодня Басманный суд столицы продлил срок ареста Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холл", которые также планировали совершить теракт в Каспийске.Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

таджикистан

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, таджикистан, россия, крокус сити холл