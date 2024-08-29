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Появились подробности о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.08.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:32 29.08.2024 (обновлено: 15:41 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/krokus-1969258392.html
Появились подробности о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"
Появились подробности о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.08.2024
Появились подробности о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"
Фигуранту по делу о теракте в "Крокусе" Умеджону Солиеву 26 лет, он уроженец Таджикистана, свидетельствуют данные МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:32
2024-08-29T15:41
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
таджикистан
россия
крокус сити холл
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Фигуранту по делу о теракте в "Крокусе" Умеджону Солиеву 26 лет, он уроженец Таджикистана, свидетельствуют данные МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.Национальность в карточке базы розыска полиции не указана, родился в июле в 1998 году в Душанбе.Сегодня Басманный суд столицы продлил срок ареста Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холл", которые также планировали совершить теракт в Каспийске.Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
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происшествия, таджикистан, россия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Таджикистан, Россия, Крокус Сити Холл
Появились подробности о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"

Новый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Солиев является уроженцем Таджикистана

© Суды общей юрисдикции города МосквыФигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале Крокус Сити Холл в суде - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Фигуранту по делу о теракте в "Крокусе" Умеджону Солиеву 26 лет, он уроженец Таджикистана, свидетельствуют данные МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Национальность в карточке базы розыска полиции не указана, родился в июле в 1998 году в Душанбе.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
Сегодня Басманный суд столицы продлил срок ареста Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холл", которые также планировали совершить теракт в Каспийске.
Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Западные заказчики терактов в России ждут своей участи
2 апреля, 08:00
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
29 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияТаджикистанРоссияКрокус Сити Холл
 
 
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