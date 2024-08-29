Рейтинг@Mail.ru
Учебный корабль Балтийского флота прибыл в ЮАР - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 29.08.2024 (обновлено: 19:25 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/korabl-1969314384.html
Учебный корабль Балтийского флота прибыл в ЮАР
Учебный корабль Балтийского флота прибыл в ЮАР - РИА Новости, 29.08.2024
Учебный корабль Балтийского флота прибыл в ЮАР
Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" прибыл в ЮАР, на его борту более 300 курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны РФ, сообщает... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:05
2024-08-29T19:25
юар
россия
кейптаун
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131022/52/1310225221_0:3:3184:1794_1920x0_80_0_0_186fb232babf3eb5498289ab3aadaf84.jpg
КАЛИНИНГРАД, 29 авг — РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" прибыл в ЮАР, на его борту более 300 курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны РФ, сообщает пресс-служба флота. "Сегодня учебный корабль Балтийского флота "Смольный", совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений министерства бороны РФ, прибыл с неофициальным визитом в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики", - говорится в сообщении. За время стоянки экипаж пополнит запасы воды, топлива и продовольствия, совершит технический осмотр корабля. Кроме того, в порту моряки-балтийцы и курсанты встретятся с южноафриканскими военными моряками, для них организуют экскурсионные поездки по историческим достопримечательностями второго по численности населения города ЮАР. Для экипажа "Смольного" посещение ЮАР стало третьим заходом в порт иностранного государства в ходе этого дальнего похода. До этого корабль побывал с неофициальными визитами в портах Гаваны на Кубе и Ла-Гуайры в Венесуэле. "Дальний морской поход учебного корабля Балтийского флота проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений министерства обороны РФ. Будущие военно-морские офицеры на корабле выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимают участие более 300 курсантов", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240827/patrushev-1968723472.html
https://ria.ru/20240813/flot-1965907282.html
юар
россия
кейптаун
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131022/52/1310225221_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_dabe76e1fbe37f9df59290b165895352.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юар, россия, кейптаун, безопасность
ЮАР, Россия, Кейптаун, Безопасность
Учебный корабль Балтийского флота прибыл в ЮАР

Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" прибыл в ЮАР

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкУчебный корабль Балтийского флота РФ "Смольный"
Учебный корабль Балтийского флота РФ Смольный - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Учебный корабль Балтийского флота РФ "Смольный". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 29 авг — РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" прибыл в ЮАР, на его борту более 300 курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны РФ, сообщает пресс-служба флота.
"Сегодня учебный корабль Балтийского флота "Смольный", совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений министерства бороны РФ, прибыл с неофициальным визитом в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики", - говорится в сообщении.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Патрушев призвал ускорить темпы обновления флота
27 августа, 13:20
За время стоянки экипаж пополнит запасы воды, топлива и продовольствия, совершит технический осмотр корабля. Кроме того, в порту моряки-балтийцы и курсанты встретятся с южноафриканскими военными моряками, для них организуют экскурсионные поездки по историческим достопримечательностями второго по численности населения города ЮАР.
Для экипажа "Смольного" посещение ЮАР стало третьим заходом в порт иностранного государства в ходе этого дальнего похода. До этого корабль побывал с неофициальными визитами в портах Гаваны на Кубе и Ла-Гуайры в Венесуэле.
"Дальний морской поход учебного корабля Балтийского флота проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений министерства обороны РФ. Будущие военно-морские офицеры на корабле выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимают участие более 300 курсантов", - добавили в пресс-службе.
Моряк на корабле Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Корабли Тихоокеанского флота начали переход через АТР
13 августа, 13:18
 
ЮАРРоссияКейптаунБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала