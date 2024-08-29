https://ria.ru/20240829/korabl-1969314384.html

Учебный корабль Балтийского флота прибыл в ЮАР

Учебный корабль Балтийского флота прибыл в ЮАР - РИА Новости, 29.08.2024

Учебный корабль Балтийского флота прибыл в ЮАР

Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" прибыл в ЮАР, на его борту более 300 курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны РФ, сообщает... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:05

2024-08-29T19:05

2024-08-29T19:25

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КАЛИНИНГРАД, 29 авг — РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" прибыл в ЮАР, на его борту более 300 курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны РФ, сообщает пресс-служба флота. "Сегодня учебный корабль Балтийского флота "Смольный", совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений министерства бороны РФ, прибыл с неофициальным визитом в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики", - говорится в сообщении. За время стоянки экипаж пополнит запасы воды, топлива и продовольствия, совершит технический осмотр корабля. Кроме того, в порту моряки-балтийцы и курсанты встретятся с южноафриканскими военными моряками, для них организуют экскурсионные поездки по историческим достопримечательностями второго по численности населения города ЮАР. Для экипажа "Смольного" посещение ЮАР стало третьим заходом в порт иностранного государства в ходе этого дальнего похода. До этого корабль побывал с неофициальными визитами в портах Гаваны на Кубе и Ла-Гуайры в Венесуэле. "Дальний морской поход учебного корабля Балтийского флота проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений министерства обороны РФ. Будущие военно-морские офицеры на корабле выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимают участие более 300 курсантов", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240827/patrushev-1968723472.html

https://ria.ru/20240813/flot-1965907282.html

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юар, россия, кейптаун, безопасность