https://ria.ru/20240829/korabelka-1969234103.html
"Корабелка" стала опорным вузом по подготовке кадров, заявил Патрушев
"Корабелка" стала опорным вузом по подготовке кадров, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.08.2024
"Корабелка" стала опорным вузом по подготовке кадров, заявил Патрушев
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ, "Корабелка") благодаря выполнению программы своего развития по-настоящему стал... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:35
2024-08-29T14:35
2024-08-29T17:32
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санкт-петербург
ленинградская область
николай патрушев
объединенная судостроительная корпорация
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ, "Корабелка") благодаря выполнению программы своего развития по-настоящему стал опорным вузом в системе подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей промышленности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он выступил в четверг в СПбГМТУ на совещании по подготовке кадров для российской судостроительной отрасли. "Уже несколько лет мы занимаемся повышением качества подготовки инженеров в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. За этот период создана система непрерывной подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей, основанная на участии обучающихся в научной и производственной деятельности", - сказал Патрушев. Университетом организовано взаимодействие с Объединенной судостроительной корпорацией, "Роснефтью", "Росатомом", "Роскосмосом", "Ростехом", Судостроительной корпорацией "Ак Барс", отметил помощник президента. "Корабелкой" создано 14 базовых кафедр на предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, добавил Патрушев. "За эти годы создана современная учебно-научная и социально-бытовая база, которая постоянно и целенаправленно развивается. Сегодня мы открыли медицинский модуль лучевой диагностики", - сказал он. "В результате проделанной работы конкурс абитуриентов в "Корабелку" за семь лет вырос с 4,2 до 8 человек на место по инженерным специальностям, средний проходной балл единого государственного экзамена поступивших в университет повысился – с 58 до 74 баллов, что позволило университету реально стать опорным вузом в системе подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей промышленности", - подчеркнул помощник главы государства. Программа развития СПбГМТУ реализуется по поручению президента России Владимира Путина. СПбГМТУ готовит инженеров по всему спектру кораблестроительных специальностей. Основная деятельность сосредоточена в проектно-конструкторских, опытно-технологических и научно-исследовательских институтах "Корабелки", которые являются подразделениями университета, объединяющими в себе весь цикл исследований и разработок, от базовых фундаментальных исследований до поставок и сервисного сопровождения высокотехнологичных изделий и продуктов.
https://ria.ru/20240829/patrushev-1969217393.html
https://ria.ru/20240829/patrushev-1969213007.html
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россия, санкт-петербург, ленинградская область, николай патрушев, объединенная судостроительная корпорация, образование - общество
Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Николай Патрушев, Объединенная судостроительная корпорация, Образование - Общество
"Корабелка" стала опорным вузом по подготовке кадров, заявил Патрушев
Патрушев: СПбГМТУ стал опорным вузом в подготовке кадров для судостроения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ, "Корабелка") благодаря выполнению программы своего развития по-настоящему стал опорным вузом в системе подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей промышленности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Он выступил в четверг в СПбГМТУ на совещании по подготовке кадров для российской судостроительной отрасли.
"Уже несколько лет мы занимаемся повышением качества подготовки инженеров в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. За этот период создана система непрерывной подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей, основанная на участии обучающихся в научной и производственной деятельности", - сказал Патрушев.
Университетом организовано взаимодействие с Объединенной судостроительной корпорацией
, "Роснефтью
", "Росатомом
", "Роскосмосом
", "Ростехом", Судостроительной корпорацией "Ак Барс", отметил помощник президента. "Корабелкой" создано 14 базовых кафедр на предприятиях Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
, добавил Патрушев.
"За эти годы создана современная учебно-научная и социально-бытовая база, которая постоянно и целенаправленно развивается. Сегодня мы открыли медицинский модуль лучевой диагностики", - сказал он.
"В результате проделанной работы конкурс абитуриентов в "Корабелку" за семь лет вырос с 4,2 до 8 человек на место по инженерным специальностям, средний проходной балл единого государственного экзамена поступивших в университет повысился – с 58 до 74 баллов, что позволило университету реально стать опорным вузом в системе подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей промышленности", - подчеркнул помощник главы государства.
Программа развития СПбГМТУ реализуется по поручению президента России Владимира Путина
.
СПбГМТУ готовит инженеров по всему спектру кораблестроительных специальностей. Основная деятельность сосредоточена в проектно-конструкторских, опытно-технологических и научно-исследовательских институтах "Корабелки", которые являются подразделениями университета, объединяющими в себе весь цикл исследований и разработок, от базовых фундаментальных исследований до поставок и сервисного сопровождения высокотехнологичных изделий и продуктов.