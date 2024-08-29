https://ria.ru/20240829/korabelka-1969234103.html

"Корабелка" стала опорным вузом по подготовке кадров, заявил Патрушев

"Корабелка" стала опорным вузом по подготовке кадров, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.08.2024

"Корабелка" стала опорным вузом по подготовке кадров, заявил Патрушев

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ, "Корабелка") благодаря выполнению программы своего развития по-настоящему стал... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:35

2024-08-29T14:35

2024-08-29T17:32

россия

санкт-петербург

ленинградская область

николай патрушев

объединенная судостроительная корпорация

образование - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ, "Корабелка") благодаря выполнению программы своего развития по-настоящему стал опорным вузом в системе подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей промышленности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он выступил в четверг в СПбГМТУ на совещании по подготовке кадров для российской судостроительной отрасли. "Уже несколько лет мы занимаемся повышением качества подготовки инженеров в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. За этот период создана система непрерывной подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей, основанная на участии обучающихся в научной и производственной деятельности", - сказал Патрушев. Университетом организовано взаимодействие с Объединенной судостроительной корпорацией, "Роснефтью", "Росатомом", "Роскосмосом", "Ростехом", Судостроительной корпорацией "Ак Барс", отметил помощник президента. "Корабелкой" создано 14 базовых кафедр на предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, добавил Патрушев. "За эти годы создана современная учебно-научная и социально-бытовая база, которая постоянно и целенаправленно развивается. Сегодня мы открыли медицинский модуль лучевой диагностики", - сказал он. "В результате проделанной работы конкурс абитуриентов в "Корабелку" за семь лет вырос с 4,2 до 8 человек на место по инженерным специальностям, средний проходной балл единого государственного экзамена поступивших в университет повысился – с 58 до 74 баллов, что позволило университету реально стать опорным вузом в системе подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей промышленности", - подчеркнул помощник главы государства. Программа развития СПбГМТУ реализуется по поручению президента России Владимира Путина. СПбГМТУ готовит инженеров по всему спектру кораблестроительных специальностей. Основная деятельность сосредоточена в проектно-конструкторских, опытно-технологических и научно-исследовательских институтах "Корабелки", которые являются подразделениями университета, объединяющими в себе весь цикл исследований и разработок, от базовых фундаментальных исследований до поставок и сервисного сопровождения высокотехнологичных изделий и продуктов.

https://ria.ru/20240829/patrushev-1969217393.html

https://ria.ru/20240829/patrushev-1969213007.html

https://ria.ru/20240827/patrushev-1968724590.html

россия

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россия, санкт-петербург, ленинградская область, николай патрушев, объединенная судостроительная корпорация, образование - общество