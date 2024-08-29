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Си Цзиньпин выразил надежду на развитие стабильных отношений с США

Си Цзиньпин выразил надежду на развитие стабильных отношений с США - РИА Новости, 29.08.2024

Си Цзиньпин выразил надежду на развитие стабильных отношений с США

Приверженность Китая развитию стабильных отношений с США неизменна, Пекин надеется, что Вашингтон будет рассматривать развитие Китая как возможность, а не... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:40

2024-08-29T12:40

2024-08-29T12:40

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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Приверженность Китая развитию стабильных отношений с США неизменна, Пекин надеется, что Вашингтон будет рассматривать развитие Китая как возможность, а не вызов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. "Несмотря на то, что как внутри каждой из стран, так и в китайско-американских отношениях происходят большие изменения, приверженность Китая развитию стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений остается неизменной", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что для Китая остались неизменными принципы взаимодействия с США на основе взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества. По словам китайского лидера, не изменилась и позиция по твердой защите собственного суверенитета, безопасности и интересов развития, а также усилия по продолжению традиционной дружбы между китайским и американским народами. "Надеемся, что США будут двигаться навстречу Китаю, рассматривать его развитие с позитивной и рациональной точки зрения, рассматривать развитие друг друга как возможность, а не вызов, а также вместе с Китаем искать верный путь взаимодействия двух крупных держав", - добавил Си Цзиньпин. Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее сообщалось, что Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

https://ria.ru/20240824/kitay-1968227726.html

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китай

сша

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в мире, цены на нефть, китай, сша, вашингтон (штат), си цзиньпин, джейк салливан, ван и (политик)