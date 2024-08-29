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Байден и Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор в ближайшее время - РИА Новости, 29.08.2024
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14:12 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/kitay-1969226237.html
Байден и Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор в ближайшее время
Байден и Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор в ближайшее время - РИА Новости, 29.08.2024
Байден и Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор в ближайшее время
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести телефонный разговор в ближайшие недели, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:12
2024-08-29T14:12
китай
сша
в мире
вашингтон (штат)
джейк салливан
си цзиньпин
джо байден
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести телефонный разговор в ближайшие недели, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.Ранее президент США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в рамках своего визита в Китай провел встречу с Си Цзиньпином."Обе стороны приветствовали продолжающиеся усилия по поддержанию открытых каналов связи, включая планирование телефонного разговора между президентом Байденом и председателем Си Цзиньпином в ближайшие недели", - говорится в пресс-релизе.Точная дата возможного разговора между лидерами двух стран пока не называется.Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
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китай, сша, в мире, вашингтон (штат), джейк салливан, си цзиньпин, джо байден
Китай, США, В мире, Вашингтон (штат), Джейк Салливан, Си Цзиньпин, Джо Байден
Байден и Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор в ближайшее время

Байден и Си Цзиньпин планируют телефонный разговор в ближайшие недели

© AP Photo / Doug Mills/PoolПрезидент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин
Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Doug Mills/Pool
Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести телефонный разговор в ближайшие недели, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.
Ранее президент США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в рамках своего визита в Китай провел встречу с Си Цзиньпином.
"Обе стороны приветствовали продолжающиеся усилия по поддержанию открытых каналов связи, включая планирование телефонного разговора между президентом Байденом и председателем Си Цзиньпином в ближайшие недели", - говорится в пресс-релизе.
Точная дата возможного разговора между лидерами двух стран пока не называется.
Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
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КитайСШАВ миреВашингтон (штат)Джейк СалливанСи ЦзиньпинДжо Байден
 
 
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