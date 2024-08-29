https://ria.ru/20240829/kitay-1969226237.html

Байден и Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор в ближайшее время

Байден и Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор в ближайшее время - РИА Новости, 29.08.2024

Байден и Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор в ближайшее время

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести телефонный разговор в ближайшие недели, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:12

2024-08-29T14:12

2024-08-29T14:12

китай

сша

в мире

вашингтон (штат)

джейк салливан

си цзиньпин

джо байден

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести телефонный разговор в ближайшие недели, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.Ранее президент США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в рамках своего визита в Китай провел встречу с Си Цзиньпином."Обе стороны приветствовали продолжающиеся усилия по поддержанию открытых каналов связи, включая планирование телефонного разговора между президентом Байденом и председателем Си Цзиньпином в ближайшие недели", - говорится в пресс-релизе.Точная дата возможного разговора между лидерами двух стран пока не называется.Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

https://ria.ru/20240824/kitay-1968227726.html

китай

сша

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китай, сша, в мире, вашингтон (штат), джейк салливан, си цзиньпин, джо байден