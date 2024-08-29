https://ria.ru/20240829/kitay-1969208727.html

Салливан призвал Китай к ответственному управлению с помощью дипломатии

Салливан призвал Китай к ответственному управлению с помощью дипломатии - РИА Новости, 29.08.2024

Салливан призвал Китай к ответственному управлению с помощью дипломатии

Конкуренция США с Китаем не должна приводить к конфликту, заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:20

2024-08-29T13:20

2024-08-29T14:41

в мире

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сша

пекин

джейк салливан

ван и (политик)

чжан юся

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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Конкуренция США с Китаем не должна приводить к конфликту, заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Пекин.“Мы уверены, что конкуренция с Китаем не должна приводить к конфликту и конфронтации. Главное - ответственное управление (отношениями - ред.) с помощью дипломатии”, - сказал Салливан.Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее сообщалось, что Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. В четверг Салливана принял председатель КНР Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20240827/sallivan-1968794400.html

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