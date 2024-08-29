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Салливан призвал Китай к ответственному управлению с помощью дипломатии - РИА Новости, 29.08.2024
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13:20 29.08.2024 (обновлено: 14:41 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/kitay-1969208727.html
Салливан призвал Китай к ответственному управлению с помощью дипломатии
Салливан призвал Китай к ответственному управлению с помощью дипломатии - РИА Новости, 29.08.2024
Салливан призвал Китай к ответственному управлению с помощью дипломатии
Конкуренция США с Китаем не должна приводить к конфликту, заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:20
2024-08-29T14:41
в мире
си цзиньпин
китай
сша
пекин
джейк салливан
ван и (политик)
чжан юся
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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Конкуренция США с Китаем не должна приводить к конфликту, заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Пекин.“Мы уверены, что конкуренция с Китаем не должна приводить к конфликту и конфронтации. Главное - ответственное управление (отношениями - ред.) с помощью дипломатии”, - сказал Салливан.Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее сообщалось, что Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. В четверг Салливана принял председатель КНР Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20240827/sallivan-1968794400.html
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в мире, си цзиньпин, китай, сша, пекин, джейк салливан, ван и (политик), чжан юся, цены на нефть
В мире, Си Цзиньпин, Китай, США, Пекин, Джейк Салливан, Ван И (политик), Чжан Юся, Цены на нефть
Салливан призвал Китай к ответственному управлению с помощью дипломатии

Салливан: конкуренция США с Китаем не должна приводить к конфликту

© AP Photo / Doug Mills/PoolПрезидент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин
Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Doug Mills/Pool
Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Конкуренция США с Китаем не должна приводить к конфликту, заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Пекин.
“Мы уверены, что конкуренция с Китаем не должна приводить к конфликту и конфронтации. Главное - ответственное управление (отношениями - ред.) с помощью дипломатии”, - сказал Салливан.
Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее сообщалось, что Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. В четверг Салливана принял председатель КНР Си Цзиньпин.
Советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
СМИ: Салливан собрался "надавить на Китай" из-за сотрудничества с Россией
27 августа, 16:40
 
В миреСи ЦзиньпинКитайСШАПекинДжейк СалливанВан И (политик)Чжан ЮсяЦены на нефть
 
 
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