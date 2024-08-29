https://ria.ru/20240829/kitay-1969207911.html
Байден ожидает переговоров с Си Цзиньпином, заявил Салливан
Байден ожидает переговоров с Си Цзиньпином, заявил Салливан - РИА Новости, 29.08.2024
Байден ожидает переговоров с Си Цзиньпином, заявил Салливан
Президент США Джо Байден ждет возможности пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшее время, заявил помощник президента США по вопросам... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:20
2024-08-29T13:20
2024-08-29T13:22
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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден ждет возможности пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшее время, заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с китайским лидером в Пекине.“США надеются продолжать поддерживать стратегические контакты с Китаем и найти способ для мирного сосуществования двух стран и устойчивого развития китайско-американских отношений. Президент Байден с нетерпением ожидает возможности в ближайшее время вновь пообщаться с председателем Си Цзиньпином”, - сказал Салливан, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин, в свою очередь, передал приветствие Байдену и выразил готовность поддерживать с ним контакты.
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си цзиньпин, китай, в мире, сша, пекин, джо байден, джейк салливан
Си Цзиньпин, Китай, В мире, США, Пекин, Джо Байден, Джейк Салливан
Байден ожидает переговоров с Си Цзиньпином, заявил Салливан
Салливан: Байден ожидает переговоров с Си Цзиньпином в ближайшее время