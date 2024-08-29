https://ria.ru/20240829/kitay-1969207911.html

Байден ожидает переговоров с Си Цзиньпином, заявил Салливан

Байден ожидает переговоров с Си Цзиньпином, заявил Салливан - РИА Новости, 29.08.2024

Байден ожидает переговоров с Си Цзиньпином, заявил Салливан

Президент США Джо Байден ждет возможности пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшее время, заявил помощник президента США по вопросам... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:20

2024-08-29T13:20

2024-08-29T13:22

си цзиньпин

китай

в мире

сша

пекин

джо байден

джейк салливан

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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден ждет возможности пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшее время, заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с китайским лидером в Пекине.“США надеются продолжать поддерживать стратегические контакты с Китаем и найти способ для мирного сосуществования двух стран и устойчивого развития китайско-американских отношений. Президент Байден с нетерпением ожидает возможности в ближайшее время вновь пообщаться с председателем Си Цзиньпином”, - сказал Салливан, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин, в свою очередь, передал приветствие Байдену и выразил готовность поддерживать с ним контакты.

https://ria.ru/20240829/kitay-1969203851.html

китай

сша

пекин

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си цзиньпин, китай, в мире, сша, пекин, джо байден, джейк салливан