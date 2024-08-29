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Си Цзиньпин и Салливан провели переговоры в Китае
Си Цзиньпин и Салливан провели переговоры в Китае - РИА Новости, 29.08.2024
Си Цзиньпин и Салливан провели переговоры в Китае
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопросы, связанные с Тайванем, украинским конфликтом и... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:57
2024-08-29T12:57
2024-08-29T13:07
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопросы, связанные с Тайванем, украинским конфликтом и ситуацией в Южно-Китайском море, сообщает Белый дом.Как говорится в заявлении на сайте Белого дома, "они (Салливан и Си Цзиньпин - ред.) также обсудили вопросы, связанные с ситуацией между двумя сторонами (Тайваньского - ред.) пролива", конфликтом на Украине и "Южно-Китайским морем".Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее сообщалось, что Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
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в мире, тайвань, си цзиньпин, джейк салливан, китай, сша, цены на нефть, ван и (политик)
В мире, Тайвань, Си Цзиньпин, Джейк Салливан, Китай, США, Цены на нефть, Ван И (политик)
Си Цзиньпин и Салливан провели переговоры в Китае
Салливан и Си Цзиньпин обсудили Тайвань и Украину в Китае