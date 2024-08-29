https://ria.ru/20240829/kitay-1969177564.html
Китай и США несут ответственность перед всем миром, заявил Си Цзиньпин
Китай и США несут ответственность перед всем миром, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 29.08.2024
Китай и США несут ответственность перед всем миром, заявил Си Цзиньпин
Китай и США должны стать источником мира и стабильности во всем мире, двигателем развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с помощником... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:54
2024-08-29T11:54
2024-08-29T11:58
в мире
цены на нефть
китай
сша
си цзиньпин
джейк салливан
вашингтон (штат)
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916857699_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_126fa4dd2e78316217a553b7c4f32ef5.jpg
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай и США должны стать источником мира и стабильности во всем мире, двигателем развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. “Китай и США как два крупных государства должны нести ответственность перед историей, народом и всем миром, стать источником мира и стабильности во всем мире, двигателем общего развития”, - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что перед лицом меняющегося и турбулентного мира страны нуждаются в объединении и координации, а не в разделении и противостоянии. “Люди хотят открытости и прогресса, а не закрытости и регресса”, - сказал он. Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее сообщалось, что Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
https://ria.ru/20240829/mid-1969173127.html
https://radiosputnik.ru/20240827/zelenskiy-1968836104.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916857699_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_f8fb24bc6b66ba48d9ad6d534ca2b121.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, китай, сша, си цзиньпин, джейк салливан, вашингтон (штат), ван и (политик)
В мире, Цены на нефть, Китай, США, Си Цзиньпин, Джейк Салливан, Вашингтон (штат), Ван И (политик)
Китай и США несут ответственность перед всем миром, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай и США должны стать источником стабильности во всем мире