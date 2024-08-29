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Китай и США несут ответственность перед всем миром, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 29.08.2024
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11:54 29.08.2024 (обновлено: 11:58 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/kitay-1969177564.html
Китай и США несут ответственность перед всем миром, заявил Си Цзиньпин
Китай и США несут ответственность перед всем миром, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 29.08.2024
Китай и США несут ответственность перед всем миром, заявил Си Цзиньпин
Китай и США должны стать источником мира и стабильности во всем мире, двигателем развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с помощником... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:54
2024-08-29T11:58
в мире
цены на нефть
китай
сша
си цзиньпин
джейк салливан
вашингтон (штат)
ван и (политик)
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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай и США должны стать источником мира и стабильности во всем мире, двигателем развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. “Китай и США как два крупных государства должны нести ответственность перед историей, народом и всем миром, стать источником мира и стабильности во всем мире, двигателем общего развития”, - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что перед лицом меняющегося и турбулентного мира страны нуждаются в объединении и координации, а не в разделении и противостоянии. “Люди хотят открытости и прогресса, а не закрытости и регресса”, - сказал он. Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее сообщалось, что Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
https://ria.ru/20240829/mid-1969173127.html
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китай
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в мире, цены на нефть, китай, сша, си цзиньпин, джейк салливан, вашингтон (штат), ван и (политик)
В мире, Цены на нефть, Китай, США, Си Цзиньпин, Джейк Салливан, Вашингтон (штат), Ван И (политик)
Китай и США несут ответственность перед всем миром, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай и США должны стать источником стабильности во всем мире

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай и США должны стать источником мира и стабильности во всем мире, двигателем развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.
“Китай и США как два крупных государства должны нести ответственность перед историей, народом и всем миром, стать источником мира и стабильности во всем мире, двигателем общего развития”, - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
МИД КНР не стал комментировать возможность встречи Си Цзиньпина и Байдена
11:39
Он отметил, что перед лицом меняющегося и турбулентного мира страны нуждаются в объединении и координации, а не в разделении и противостоянии.
“Люди хотят открытости и прогресса, а не закрытости и регресса”, - сказал он.
Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее сообщалось, что Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
Владимир Зеленский. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Что-то на бумаге. Зеленский раскритиковал инициативу КНР по поводу Украины
27 августа, 19:25
 
В миреЦены на нефтьКитайСШАСи ЦзиньпинДжейк СалливанВашингтон (штат)Ван И (политик)
 
 
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