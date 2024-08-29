https://ria.ru/20240829/kitay-1969177564.html

Китай и США несут ответственность перед всем миром, заявил Си Цзиньпин

Китай и США несут ответственность перед всем миром, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 29.08.2024

Китай и США несут ответственность перед всем миром, заявил Си Цзиньпин

Китай и США должны стать источником мира и стабильности во всем мире, двигателем развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с помощником... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T11:54

2024-08-29T11:54

2024-08-29T11:58

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ван и (политик)

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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай и США должны стать источником мира и стабильности во всем мире, двигателем развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. “Китай и США как два крупных государства должны нести ответственность перед историей, народом и всем миром, стать источником мира и стабильности во всем мире, двигателем общего развития”, - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что перед лицом меняющегося и турбулентного мира страны нуждаются в объединении и координации, а не в разделении и противостоянии. “Люди хотят открытости и прогресса, а не закрытости и регресса”, - сказал он. Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее сообщалось, что Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

https://ria.ru/20240829/mid-1969173127.html

https://radiosputnik.ru/20240827/zelenskiy-1968836104.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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в мире, цены на нефть, китай, сша, си цзиньпин, джейк салливан, вашингтон (штат), ван и (политик)