https://ria.ru/20240829/immunoglobulin-1969131561.html
В России выпустили первый внутривенный иммуноглобулин высокой концентрации
В России выпустили первый внутривенный иммуноглобулин высокой концентрации - РИА Новости, 29.08.2024
В России выпустили первый внутривенный иммуноглобулин высокой концентрации
В оборот вышла первая партия препарата "БиоГам" — единственного отечественного внутривенного иммуноглобулина в десятипроцентной концентрации, сообщил "Ростех". РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:46
2024-08-29T09:46
2024-08-29T12:34
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В оборот вышла первая партия препарата "БиоГам" — единственного отечественного внутривенного иммуноглобулина в десятипроцентной концентрации, сообщил "Ростех". "Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" выпустил в гражданский оборот первую партию препарата "БиоГам" — единственного отечественного внутривенного иммуноглобулина человека нормального (ИЧН) в 10-процентной концентрации. Он призван заместить иностранные аналоги и вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его поступление на российский рынок повысит доступность и качество терапии для пациентов с иммунодефицитами", — говорится в пресс-релизе. В отличие от аналогов прошлого поколения более высокая концентрация позволяет достигать терапевтических результатов за меньшее время и при меньших объемах введенного препарата. Это особенно важно для повышения качества жизни некоторых категорий пациентов, например людей с выраженными иммунодефицитными состояниями.В компании уточнили, что препарат относится к группе рецептурных лекарств, его используют в условиях стационара под контролем медицинских работников.Для создания препарата использовали запатентованную технологию, разработанную учеными холдинга "Нацимбио".
https://ria.ru/20231025/gepatit-1905080215.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, ростех, наука
Здоровье - Общество, Россия, Ростех, Наука
В России выпустили первый внутривенный иммуноглобулин высокой концентрации
"Ростех" выпустил первый в РФ внутривенный иммуноглобулин высокой концентрации
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
В оборот вышла первая партия препарата "БиоГам" — единственного отечественного внутривенного иммуноглобулина в десятипроцентной концентрации, сообщил "Ростех
".
"Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" выпустил в гражданский оборот первую партию препарата "БиоГам" — единственного отечественного внутривенного иммуноглобулина человека нормального (ИЧН) в 10-процентной концентрации. Он призван заместить иностранные аналоги и вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его поступление на российский рынок повысит доступность и качество терапии для пациентов с иммунодефицитами", — говорится в пресс-релизе.
Применение иммуноглобулина позволяет людям с нарушениями в работе иммунитета эффективнее противостоять различным патогенам — вирусам, бактериям и токсинам. Введение препарата повышает уровень антител в крови и снижает риск заражения.
В отличие от аналогов прошлого поколения более высокая концентрация позволяет достигать терапевтических результатов за меньшее время и при меньших объемах введенного препарата. Это особенно важно для повышения качества жизни некоторых категорий пациентов, например людей с выраженными иммунодефицитными состояниями.
В компании уточнили, что препарат относится к группе рецептурных лекарств, его используют в условиях стационара под контролем медицинских работников.
Для создания препарата использовали запатентованную технологию, разработанную учеными холдинга "Нацимбио".