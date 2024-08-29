https://ria.ru/20240829/immunoglobulin-1969131561.html

В России выпустили первый внутривенный иммуноглобулин высокой концентрации

В России выпустили первый внутривенный иммуноглобулин высокой концентрации - РИА Новости, 29.08.2024

В России выпустили первый внутривенный иммуноглобулин высокой концентрации

В оборот вышла первая партия препарата "БиоГам" — единственного отечественного внутривенного иммуноглобулина в десятипроцентной концентрации, сообщил "Ростех". РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:46

2024-08-29T09:46

2024-08-29T12:34

здоровье - общество

россия

ростех

наука

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В оборот вышла первая партия препарата "БиоГам" — единственного отечественного внутривенного иммуноглобулина в десятипроцентной концентрации, сообщил "Ростех". "Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" выпустил в гражданский оборот первую партию препарата "БиоГам" — единственного отечественного внутривенного иммуноглобулина человека нормального (ИЧН) в 10-процентной концентрации. Он призван заместить иностранные аналоги и вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его поступление на российский рынок повысит доступность и качество терапии для пациентов с иммунодефицитами", — говорится в пресс-релизе. В отличие от аналогов прошлого поколения более высокая концентрация позволяет достигать терапевтических результатов за меньшее время и при меньших объемах введенного препарата. Это особенно важно для повышения качества жизни некоторых категорий пациентов, например людей с выраженными иммунодефицитными состояниями.В компании уточнили, что препарат относится к группе рецептурных лекарств, его используют в условиях стационара под контролем медицинских работников.Для создания препарата использовали запатентованную технологию, разработанную учеными холдинга "Нацимбио".

https://ria.ru/20231025/gepatit-1905080215.html

https://ria.ru/20240418/lekarstv-1940734588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, ростех, наука