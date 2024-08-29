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Фадеев: СПЧ и Минпросвещения работают над реализацией поручений президента - РИА Новости, 29.08.2024
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16:22 29.08.2024 (обновлено: 17:11 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/fadeev-1969275927.html
Фадеев: СПЧ и Минпросвещения работают над реализацией поручений президента
Фадеев: СПЧ и Минпросвещения работают над реализацией поручений президента - РИА Новости, 29.08.2024
Фадеев: СПЧ и Минпросвещения работают над реализацией поручений президента
Совет при президенте РФ по правам человека и Министерство просвещения России находятся в тесном продуктивном контакте для реализации поручений президента в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:22
2024-08-29T17:11
общество
валерий фадеев
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Совет при президенте РФ по правам человека и Министерство просвещения России находятся в тесном продуктивном контакте для реализации поручений президента в сфере образования, работа идет достойно, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев. "Есть три поручения (президента РФ в сфере образования - ред.). Первое поручение – принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузке учителей общеобразовательных организаций… Здесь работа идет достойно, мы находимся в очень тесном продуктивном контакте с министерством просвещения, с министром Сергеем Кравцовым", - сказал Фадеев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему "Ко Дню знаний: реализация поручений президента РФ в сфере образования". Глава СПЧ напомнил, что второе поручение президента РФ в этой сфере касалось социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в школах. "Здесь ситуация хуже, десятки тысяч детей мигрантов не знают русский язык, а по сегодняшнему закону школы обязаны их принимать… Я думаю, что в течение года решения будут приняты. Ребенка, по нашему мнению, нельзя принимать в школу, если он не знает русский язык. Надо изменить закон, который не позволяет не принимать ребенка в школу, если он не знает языка. Надо обучить его русскому языку", - подчеркнул он. По словам Фадеева, необходимы специализированные центры по обучению детей мигрантов русскому языку за счет государства. Однако, как он отметил, в последнее время у общественности появилась другая точка зрения, согласно которой родители сами должны обучать детей языку. "Это более жесткая ситуация, и здесь возникает дискуссия. Тем не менее, мы должны добиться выполнения решения поручения президента", - заявил глава СПЧ. Также он напомнил, что третье поручение президента касается обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников.
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общество, валерий фадеев, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование, россия
Общество, Валерий Фадеев, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование, Россия

Фадеев: СПЧ и Минпросвещения работают над реализацией поручений президента

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСоветник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Совет при президенте РФ по правам человека и Министерство просвещения России находятся в тесном продуктивном контакте для реализации поручений президента в сфере образования, работа идет достойно, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
"Есть три поручения (президента РФ в сфере образования - ред.). Первое поручение – принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузке учителей общеобразовательных организаций… Здесь работа идет достойно, мы находимся в очень тесном продуктивном контакте с министерством просвещения, с министром Сергеем Кравцовым", - сказал Фадеев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему "Ко Дню знаний: реализация поручений президента РФ в сфере образования".
Глава СПЧ напомнил, что второе поручение президента РФ в этой сфере касалось социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в школах.
"Здесь ситуация хуже, десятки тысяч детей мигрантов не знают русский язык, а по сегодняшнему закону школы обязаны их принимать… Я думаю, что в течение года решения будут приняты. Ребенка, по нашему мнению, нельзя принимать в школу, если он не знает русский язык. Надо изменить закон, который не позволяет не принимать ребенка в школу, если он не знает языка. Надо обучить его русскому языку", - подчеркнул он.
По словам Фадеева, необходимы специализированные центры по обучению детей мигрантов русскому языку за счет государства. Однако, как он отметил, в последнее время у общественности появилась другая точка зрения, согласно которой родители сами должны обучать детей языку.
"Это более жесткая ситуация, и здесь возникает дискуссия. Тем не менее, мы должны добиться выполнения решения поручения президента", - заявил глава СПЧ.
Также он напомнил, что третье поручение президента касается обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников.
 
ОбществоВалерий ФадеевСергей КравцовСоциальный навигаторСН_ОбразованиеРоссия
 
 
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