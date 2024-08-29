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Фадеев: СПЧ и Минпросвещения работают над реализацией поручений президента

Фадеев: СПЧ и Минпросвещения работают над реализацией поручений президента - РИА Новости, 29.08.2024

Фадеев: СПЧ и Минпросвещения работают над реализацией поручений президента

Совет при президенте РФ по правам человека и Министерство просвещения России находятся в тесном продуктивном контакте для реализации поручений президента в... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:22

2024-08-29T16:22

2024-08-29T17:11

общество

валерий фадеев

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Совет при президенте РФ по правам человека и Министерство просвещения России находятся в тесном продуктивном контакте для реализации поручений президента в сфере образования, работа идет достойно, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев. "Есть три поручения (президента РФ в сфере образования - ред.). Первое поручение – принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузке учителей общеобразовательных организаций… Здесь работа идет достойно, мы находимся в очень тесном продуктивном контакте с министерством просвещения, с министром Сергеем Кравцовым", - сказал Фадеев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему "Ко Дню знаний: реализация поручений президента РФ в сфере образования". Глава СПЧ напомнил, что второе поручение президента РФ в этой сфере касалось социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в школах. "Здесь ситуация хуже, десятки тысяч детей мигрантов не знают русский язык, а по сегодняшнему закону школы обязаны их принимать… Я думаю, что в течение года решения будут приняты. Ребенка, по нашему мнению, нельзя принимать в школу, если он не знает русский язык. Надо изменить закон, который не позволяет не принимать ребенка в школу, если он не знает языка. Надо обучить его русскому языку", - подчеркнул он. По словам Фадеева, необходимы специализированные центры по обучению детей мигрантов русскому языку за счет государства. Однако, как он отметил, в последнее время у общественности появилась другая точка зрения, согласно которой родители сами должны обучать детей языку. "Это более жесткая ситуация, и здесь возникает дискуссия. Тем не менее, мы должны добиться выполнения решения поручения президента", - заявил глава СПЧ. Также он напомнил, что третье поручение президента касается обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, валерий фадеев, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование, россия