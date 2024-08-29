https://ria.ru/20240829/durov-1969320109.html

СМИ: Дурову не сообщили об ордере на арест, ожидавшем его во Франции

СМИ: Дурову не сообщили об ордере на арест, ожидавшем его во Франции - РИА Новости, 29.08.2024

СМИ: Дурову не сообщили об ордере на арест, ожидавшем его во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров не был проинформирован об ордере на арест, ожидавшем его во Франции. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:33

2024-08-29T19:33

2024-08-29T19:34

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задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров не был проинформирован об ордере на арест, ожидавшем его во Франции. "Дурова не проинформировали об ордере на арест, который ожидал его во Франции", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на источник в парижской прокуратуре. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции