https://ria.ru/20240829/durov-1969284745.html

Дуров имеет право свободно перемещаться по Франции, заявил адвокат

Дуров имеет право свободно перемещаться по Франции, заявил адвокат - РИА Новости, 29.08.2024

Дуров имеет право свободно перемещаться по Франции, заявил адвокат

Основатель Telegram Павел Дуров имеет право свободно перемещаться по территории Франции, несмотря на судебный контроль, теоретически он может даже летать в... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:56

2024-08-29T16:56

2024-08-29T17:04

франция

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павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров имеет право свободно перемещаться по территории Франции, несмотря на судебный контроль, теоретически он может даже летать в заморские территории, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд."Он (Дуров - ред.) имеет полное право свободно передвигаться по территории Франции при условии, что он выполняет свои обязанности по судебному надзору, поскольку он обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Теоретически он может даже летать на внутренних рейсах Франции, в том числе на заморские территории, если иное не указано в его судебном надзоре", - сказал он.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240829/durov-1969281295.html

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

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франция, в мире, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции