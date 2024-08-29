https://ria.ru/20240829/durov-1969283482.html

Французский адвокат рассказал, какой срок грозит Дурову

Французский адвокат рассказал, какой срок грозит Дурову - РИА Новости, 29.08.2024

Французский адвокат рассказал, какой срок грозит Дурову

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 10 лет тюрьмы, потому что в отличие от США, во Франции наказания не могут суммироваться, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:52

2024-08-29T16:52

2024-08-29T17:20

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задержание павла дурова во франции

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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 10 лет тюрьмы, потому что в отличие от США, во Франции наказания не могут суммироваться, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд."Павлу Дурову грозит максимум 10 лет тюремного заключения, поскольку во Франции, в отличие от США, приговоры не могут суммироваться. Из всех преступлений и правонарушений, в совершении которых он подозревается, наиболее серьезными являются незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы, максимальное наказание за который составляет 10 лет тюремного заключения", - сказал он.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

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