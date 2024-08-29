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Французский адвокат рассказал, какой срок грозит Дурову - РИА Новости, 29.08.2024
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16:52 29.08.2024 (обновлено: 17:20 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/durov-1969283482.html
Французский адвокат рассказал, какой срок грозит Дурову
Французский адвокат рассказал, какой срок грозит Дурову - РИА Новости, 29.08.2024
Французский адвокат рассказал, какой срок грозит Дурову
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 10 лет тюрьмы, потому что в отличие от США, во Франции наказания не могут суммироваться, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:52
2024-08-29T17:20
в мире
франция
сша
париж
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 10 лет тюрьмы, потому что в отличие от США, во Франции наказания не могут суммироваться, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд."Павлу Дурову грозит максимум 10 лет тюремного заключения, поскольку во Франции, в отличие от США, приговоры не могут суммироваться. Из всех преступлений и правонарушений, в совершении которых он подозревается, наиболее серьезными являются незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы, максимальное наказание за который составляет 10 лет тюремного заключения", - сказал он.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html
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в мире, франция, сша, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, США, Париж, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Французский адвокат рассказал, какой срок грозит Дурову

Адвокат Либескинд: Дурову грозит максимум десять лет лишения свободы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОснователя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже
Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости
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Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже
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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 10 лет тюрьмы, потому что в отличие от США, во Франции наказания не могут суммироваться, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.
"Павлу Дурову грозит максимум 10 лет тюремного заключения, поскольку во Франции, в отличие от США, приговоры не могут суммироваться. Из всех преступлений и правонарушений, в совершении которых он подозревается, наиболее серьезными являются незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы, максимальное наказание за который составляет 10 лет тюремного заключения", - сказал он.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:02
 
В миреФранцияСШАПарижПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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