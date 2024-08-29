https://ria.ru/20240829/durov-1969281295.html
Швейцария не получала запросов от Франции по обвинению Дурова в насилии
Швейцария не получала запросов от Франции по обвинению Дурова в насилии - РИА Новости, 29.08.2024
Швейцария не получала запросов от Франции по обвинению Дурова в насилии
Министерство юстиции Швейцарии не получало никаких запросов от Франции по поводу обвинений Павла Дурова в насилии над одним из его детей, заявила РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:42
2024-08-29T16:42
2024-08-29T16:42
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ЖЕНЕВА, 29 авг - РИА Новости. Министерство юстиции Швейцарии не получало никаких запросов от Франции по поводу обвинений Павла Дурова в насилии над одним из его детей, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Ингрид Райзер. Накануне источник в прокуратуре Парижа сообщил РИА Новости, что Франция проверяет со Швейцарией правовую основу обвинений основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в насилии в отношении одного из своих детей. "Федеральное управление (министерство) юстиции не получало никаких запросов на этот счет", - сказала она. Ранее в распоряжении РИА Новости попало судебное решение, согласно которому апелляционная уголовная палата кантона Женева 23 октября 2023 года приказала прокуратуре Женевы расследовать жалобу против Дурова, поданную матерью его троих детей Ириной Болгар, где она обвинила его в насилии в отношении их общего сына. В решении суда объясняется, что после подачи заявления по трем эпизодам насильственных действий, совершенных отцом в отношении ребенка, родившегося в 2017 году, прокуратура Женевы отказалась возбуждать уголовное преследование, поскольку эти эпизоды имели место более трех месяцев назад. Мать ребенка обжаловала это решение прокуратуры 4 мая 2023 года.
https://ria.ru/20240829/durov-1969168521.html
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в мире, франция, швейцария, павел дуров, ирина болгар, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Швейцария, Павел Дуров, Ирина Болгар, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Швейцария не получала запросов от Франции по обвинению Дурова в насилии
Минюст Швейцарии не получал запросов от Франции по обвинению Дурова в насилии