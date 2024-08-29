https://ria.ru/20240829/durov-1969267308.html

В центре Парижа появилось граффити в поддержку Дурова

В центре Парижа появилось граффити в поддержку Дурова - РИА Новости, 29.08.2024

В центре Парижа появилось граффити в поддержку Дурова

В центре Парижа на улице Бриземиш появилось граффити Free Durov в поддержку основателя Telegram Павла Дурова, столкнувшегося с судебными преследованиями во... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:10

2024-08-29T16:10

2024-08-29T16:10

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задержание павла дурова во франции

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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. В центре Парижа на улице Бриземиш появилось граффити Free Durov в поддержку основателя Telegram Павла Дурова, столкнувшегося с судебными преследованиями во Франции, передает корреспондент РИА Новости. Точная дата появления граффити неизвестна. Местные власти пока его не закрасили. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. В среду вечером основатель Telegram Павел Дуров был освобожден из-под стражи под залог в пять миллионов евро. Ему пока запрещено покидать территорию Франции. Обвинения, предъявляемые Дурову, достаточно серьезные. Только одно из них – участие в управлении онлайн платформой, позволяющей осуществлять незаконные действия в составе организованной группировки, – предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет и штраф в 500 тысяч евро. Также его обвинили в отказе предоставлять информацию по законному требованию властей в рамках действий по устранению правонарушений. В обвинениях содержится и упоминание о так называемом соучастии Дурова в таких преступлениях, как распространении детской порнографии через Telegram, торговля наркотическими веществами, создание преступных сообществ, сокрытие преступлений. Адвокат основателя Дурова Давид-Оливье Камински отверг обвинения в адрес бизнесмена в причастности к преступлениям, совершенным через Telegram.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240829/durov-1969242742.html

https://ria.ru/20240829/durov-1969203482.html

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в мире, технологии, париж, франция, павел дуров, эммануэль макрон, telegram, задержание павла дурова во франции