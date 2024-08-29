https://ria.ru/20240829/durov-1969254772.html
Дуров сможет работать несмотря на судебный надзор, заявил адвокат
Дуров сможет работать несмотря на судебный надзор, заявил адвокат - РИА Новости, 29.08.2024
Дуров сможет работать несмотря на судебный надзор, заявил адвокат
Основатель Telegram Павел Дуров может продолжить работу, поскольку судебный надзор во Франции не предусматривает ограничений на компьютеры, телефоны и интернет, РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:21
2024-08-29T15:21
2024-08-29T15:21
в мире
франция
париж
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969125018_0:25:436:270_1920x0_80_0_0_cac13b0d1e86919c45b5adbe0b2c4c81.jpg
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров может продолжить работу, поскольку судебный надзор во Франции не предусматривает ограничений на компьютеры, телефоны и интернет, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд. "Судебный надзор во Франции не предусматривает ограничений на использование интернета или телефонов, поэтому Павел Дуров может продолжать работать и руководить Telegram”, - сказал он. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969125018_22:0:414:294_1920x0_80_0_0_b3c57cc2ba30d5e30696d105c0d2fe00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Дуров сможет работать несмотря на судебный надзор, заявил адвокат
Адвокат Либескинд: Дуров сможет пользоваться телефоном несмотря на надзор