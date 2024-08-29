https://ria.ru/20240829/durov-1969254101.html

Дурова могли отправить в СИЗО, заявил адвокат

Дурова могли отправить в СИЗО, заявил адвокат - РИА Новости, 29.08.2024

Дурова могли отправить в СИЗО, заявил адвокат

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров смог доказать, что у него есть место для проживания во Франции, иначе следственный судья отправил бы его в СИЗО на... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:17

2024-08-29T15:17

2024-08-29T15:17

франция

париж

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров смог доказать, что у него есть место для проживания во Франции, иначе следственный судья отправил бы его в СИЗО на время расследования, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд. "Павел Дуров смог доказать, что ему есть где жить во Франции, иначе судья отправил бы его в изолятор временного содержания. Будь то в доме близкого человека или в принадлежащем ему жилище. Очень редко, когда по таким серьезным уголовным делам подозреваемый не помещается в СИЗО, Дурову предоставляется особый режим", - сказал он. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

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франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции