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Дурова могли отправить в СИЗО, заявил адвокат - РИА Новости, 29.08.2024
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15:17 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/durov-1969254101.html
Дурова могли отправить в СИЗО, заявил адвокат
Дурова могли отправить в СИЗО, заявил адвокат - РИА Новости, 29.08.2024
Дурова могли отправить в СИЗО, заявил адвокат
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров смог доказать, что у него есть место для проживания во Франции, иначе следственный судья отправил бы его в СИЗО на... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:17
2024-08-29T15:17
франция
париж
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров смог доказать, что у него есть место для проживания во Франции, иначе следственный судья отправил бы его в СИЗО на время расследования, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд. "Павел Дуров смог доказать, что ему есть где жить во Франции, иначе судья отправил бы его в изолятор временного содержания. Будь то в доме близкого человека или в принадлежащем ему жилище. Очень редко, когда по таким серьезным уголовным делам подозреваемый не помещается в СИЗО, Дурову предоставляется особый режим", - сказал он. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html
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франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Дурова могли отправить в СИЗО, заявил адвокат

Адвокат Либескинд: Дурова могли отправить в СИЗО, если бы ему было негде жить

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПавел Дуров освобождён во Франции
Павел Дуров освобождён во Франции - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости
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Павел Дуров освобождён во Франции
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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров смог доказать, что у него есть место для проживания во Франции, иначе следственный судья отправил бы его в СИЗО на время расследования, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.
"Павел Дуров смог доказать, что ему есть где жить во Франции, иначе судья отправил бы его в изолятор временного содержания. Будь то в доме близкого человека или в принадлежащем ему жилище. Очень редко, когда по таким серьезным уголовным делам подозреваемый не помещается в СИЗО, Дурову предоставляется особый режим", - сказал он.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
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