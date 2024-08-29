https://ria.ru/20240829/durov-1969245090.html

Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора, заявил адвокат

Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора, заявил адвокат - РИА Новости, 29.08.2024

Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора, заявил адвокат

Основатель Telegram Павел Дуров может в любой момент обратиться к следователю с просьбой изменить, ослабить или отменить его судебный надзор во Франции, заявил... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:52

2024-08-29T14:52

2024-08-29T15:09

франция

париж

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969125340_0:6:563:322_1920x0_80_0_0_b400de3f3063139a6e397b0cff222d40.jpg

ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров может в любой момент обратиться к следователю с просьбой изменить, ослабить или отменить его судебный надзор во Франции, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд."Павел Дуров может в любой момент обратиться к следственному судье с ходатайством о пересмотре его судебного надзора, начиная от отмены и заканчивая ослаблением. Он также может в порядке исключения и с вескими аргументами обратиться с просьбой разрешить ему совершить поездку за границу", - сказал он.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции