https://ria.ru/20240829/durov-1969203482.html

ОАЭ заявили о сотрудничестве с властями Франции и представителями Дурова

ОАЭ заявили о сотрудничестве с властями Франции и представителями Дурова - РИА Новости, 29.08.2024

ОАЭ заявили о сотрудничестве с властями Франции и представителями Дурова

ОАЭ находятся в контакте с французскими властями и представителями Павла Дурова, который является гражданином этой страны, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:57

2024-08-29T12:57

2024-08-29T12:57

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франция

оаэ

париж

павел дуров

эммануэль макрон

задержание павла дурова во франции

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ДУБАЙ, 29 авг - РИА Новости. ОАЭ находятся в контакте с французскими властями и представителями Павла Дурова, который является гражданином этой страны, заявил РИА Новости представитель эмиратского МИД. "ОАЭ ставят благополучие своих граждан на первое место, защищая их интересы и оказывая им помощь в качестве ключевого приоритета. Мы находимся в контакте с французскими властями по этому делу и с представителями Павла Дурова", - сказал собеседник агентства. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

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в мире, франция, оаэ, париж, павел дуров, эммануэль макрон, задержание павла дурова во франции