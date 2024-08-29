https://ria.ru/20240829/durov-1969198656.html

В Кремле прокомментировали обвинения против Дурова в насилии над ребенком

В Кремле прокомментировали обвинения против Дурова в насилии над ребенком - РИА Новости, 29.08.2024

В Кремле прокомментировали обвинения против Дурова в насилии над ребенком

В Кремле видели сообщения об обвинениях основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в насилии над ребенком, но не могут быть уверены в их достоверности, заявил РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:51

2024-08-29T12:51

2024-08-29T12:51

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Кремле видели сообщения об обвинениях основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в насилии над ребенком, но не могут быть уверены в их достоверности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее источник в прокуратуре Парижа сообщил РИА Новости, что Франция проверяет со Швейцарией правовую основу обвинений основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в насилии в отношении одного из своих детей. "Мы видели сообщение, но здесь мы ничего не можем говорить. Сейчас много может появляться источников, и мы не можем быть уверены в достоверности этой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о сообщениях о запросе французской прокуратурой властей Швейцарии. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240829/durov-1969172762.html

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