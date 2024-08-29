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В Кремле прокомментировали обвинения против Дурова в насилии над ребенком - РИА Новости, 29.08.2024
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12:51 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/durov-1969198656.html
В Кремле прокомментировали обвинения против Дурова в насилии над ребенком
В Кремле прокомментировали обвинения против Дурова в насилии над ребенком - РИА Новости, 29.08.2024
В Кремле прокомментировали обвинения против Дурова в насилии над ребенком
В Кремле видели сообщения об обвинениях основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в насилии над ребенком, но не могут быть уверены в их достоверности, заявил РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:51
2024-08-29T12:51
технологии
франция
швейцария
париж
дмитрий песков
telegram
павел дуров
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Кремле видели сообщения об обвинениях основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в насилии над ребенком, но не могут быть уверены в их достоверности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее источник в прокуратуре Парижа сообщил РИА Новости, что Франция проверяет со Швейцарией правовую основу обвинений основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в насилии в отношении одного из своих детей. "Мы видели сообщение, но здесь мы ничего не можем говорить. Сейчас много может появляться источников, и мы не можем быть уверены в достоверности этой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о сообщениях о запросе французской прокуратурой властей Швейцарии. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240829/durov-1969172762.html
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технологии, франция, швейцария, париж, дмитрий песков, telegram, павел дуров, задержание павла дурова во франции, эммануэль макрон
Технологии, Франция, Швейцария, Париж, Дмитрий Песков, Telegram, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, Эммануэль Макрон
В Кремле прокомментировали обвинения против Дурова в насилии над ребенком

Песков: Кремль сомневается в правдивости обвинения Дурова в насилии над ребенком

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Кремле видели сообщения об обвинениях основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в насилии над ребенком, но не могут быть уверены в их достоверности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее источник в прокуратуре Парижа сообщил РИА Новости, что Франция проверяет со Швейцарией правовую основу обвинений основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в насилии в отношении одного из своих детей.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:02
"Мы видели сообщение, но здесь мы ничего не можем говорить. Сейчас много может появляться источников, и мы не можем быть уверены в достоверности этой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о сообщениях о запросе французской прокуратурой властей Швейцарии.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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29 августа, 11:39
 
ТехнологииФранцияШвейцарияПарижДмитрий ПесковTelegramПавел ДуровЗадержание Павла Дурова во ФранцииЭммануэль Макрон
 
 
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